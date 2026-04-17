Una viuda instigadora y un amante asesino: el crimen de Puerto Lumbreras (Murcia) que casi pasa como muerte natural

Los detalles El suceso ocurrió hace nueve años y piden 25 años de cárcel para la mujer y su amante por presunto asesinato con alevosía.

La Audiencia Provincial de Murcia ha constituido un jurado popular para juzgar el asesinato de un vecino de Puerto Lumbreras ocurrido hace nueve años. El principal sospechoso es Juanillo, presunto amante de la esposa de la víctima, Ana, quien también será juzgada como posible inductora del crimen. Martín, el marido de Ana, fue encontrado muerto el 31 de marzo de 2017, inicialmente considerado como muerte natural, pero luego se descubrieron heridas de perdigones en su cabeza. Aunque Juanillo fue detenido tras hallarse pólvora en su ropa, nunca se encontró el arma. La Fiscalía acusa solo a Juanillo, mientras que las acusaciones particulares también señalan a Ana, solicitando 25 años de prisión para ambos por asesinato con alevosía.

La Audiencia Provincial de Murcia ya ha formado el jurado popular encargado de juzgar a partir del próximo lunes el asesinato de un vecino de Puerto Lumbreras (Murcia) hace nueve años a manos, presuntamente, de Juanillo, el supuesto amante de su mujer. La mujer de la víctima, Ana, también se sentará en el banquillo, ya que la acusación popular la señala como presunta inductora del crimen.

El crimen ocurrió el 31 de marzo de 2017. Martín, marido de Ana, apareció muerto en el portal de su casa en Puerto Lumbreras. En un principio fue catalogada como muerte natural, pero 24 horas después cambió todo cuando el forense detectó heridas de perdigones en la cabeza.

Puerto Lumbreras, en Murcia

La Policía detuvo entonces a Juanillo, ya que el hermano de Ana dijo en su declaración que le escuchó discutir con su cuñado, algo que Juanillo negó. Aunque se halló pólvora en su ropa, nunca se encontró la escopeta. Igualmente, fue detenido como principal sospechoso del crimen.

Meses después de su arresto, la investigación dio otro giro y pasó a centrarse en Ana, la viuda de la víctima. Ella tiene coartada, ya que la mañana del crimen estaba en la recogida del tomate, pero su familia política (la familia de Martín) la señala como supuesta inductora del crimen, ya que afirma que Juanillo y ella eran amantes y que por eso orquestaron el asesinato.

La Fiscalía solo ha acusado a Juanillo, pero las acusaciones particulares apuntan también a Ana como cooperadora necesaria y piden para los dos 25 años por asesinato con alevosía.

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