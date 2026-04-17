Venecia se hunde y estas son las opciones para salvarla: construir nuevas compuertas, más diques y hasta moverla de sitio

¿Por qué es importante? El hundimiento de la mítica ciudad italiana se ha acelerado el doble de lo que los científicos esperaban. Si ya se hundía entre uno y dos milímetros al día, ahora lo hace entre tres y cuatro.

Venecia enfrenta un hundimiento acelerado, duplicando las expectativas científicas al sumergirse entre tres y cuatro milímetros diarios. Este fenómeno, agravado por la actividad turística, ha reducido su población a 50.000 personas, un tercio de la cifra de los años 70. La revista 'Nature' propone cuatro soluciones para salvar la ciudad, pero advierte que algunas podrían tardar hasta 50 años en implementarse. Las opciones incluyen la construcción de más compuertas, diques circulares que alterarían el paisaje, o cerrar la laguna, aunque costaría hasta 30.000 millones de euros. La alternativa más radical sería trasladar Venecia, un proyecto de 100.000 millones de euros, que implicaría mover a 50.000 personas y 9.000 edificios, incluidos 200 patrimonios.

Venecia se hunde muy rápido. En concreto, lo está haciendo el doble de lo que los científicos esperaban, porque si ya se hundía entre uno y dos milímetros al día, ahora lo hace entre tres y cuatro. Una situación que lleva a idear medidas para detenerlo, pero que se presentan insuficientes para salvar la ciudad italiana.

Además, la llegada de turistas no ayuda, debido a las corrientes de los barcos y las vibraciones que generan. Tal es la preocupación que los venecianos ya están escapando. Prueba de ello es que hay tres veces menos población que en los años 70, situándose su censo en 50.000 personas. Ahora, la revista 'Nature' plantea cómo salvarla, pero hay que hacerlo ya, puesto que algunos de los cuatro métodos planteados tardarían hasta 50 años en terminarse. De hecho, la opción más complicada puede ser la única que la salve.

Opción uno: construir más compuertas

La primera opción consistiría en llenar Venecia de barreras. Si bien ya existen de tipo móvil en la ciudad desde 2020, su sistema está diseñado para un aumento del nivel del agua de poco más de un metro, siendo insuficiente y precisando de construcciones nuevas y permanentes. Hasta ahora, estas tres compuertas —hundidas en los tres puntos que conectan la laguna de Venecia y el mar Adriático— se levantan cuando se prevé 'acqua alta', es decir, riesgo de inundación.

Opción dos y tres: diques y adiós al paisaje

Otra opción sería la de instalar diques circulares que aislaran el centro de la ciudad del resto de la laguna. De esta manera, se salvaría la ciudad, pero el paisaje ya no tendría nada que ver, además de que su coste rozaría los 5.000 millones de euros. Por otro lado, también podrían usarse los diques para cerrar la laguna, subiendo el desembolso a 30.000 millones y conllevando convertir Venecia en un lago estanco, con una mala calidad del agua.

Opción cuatro: una mudanza sin precedentes

La cuarta opción sería la más extrema, pero quizá la única que salve Venecia de verdad. Sí, sería cambiarla de sitio con sus habitantes y sus monumentos. Algo que, no obstante, cuenta con precedentes como cuando se movieron a trozos los templos de Abu Simbel o se trasladó hace unos meses una iglesia en un pueblo de Suecia.

Ahora bien, en este caso sería todavía más importante, puesto que habría que hacerlo con toda la ciudad, suponiendo un gasto de unos 100.000 millones de euros. Y es que se trataría de una mudanza de 50.000 personas y 9.000 edificios, entre los que hay más de 200 catalogados como patrimonio. De darse, efectivamente, sería la mudanza más grande que se ha hecho nunca.

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