Ni Irán ni EEUU se aclaran sobre Ormuz: Teherán anuncia su apertura "completa", Trump matiza al tráfico "comercial" y la amenaza de cierre vuelve

Entre líneas La incertidumbre sobre la seguridad del estrecho sigue mientras se filtran informaciones contradictorias sobre los avances de acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra.

Este viernes marcó el inicio de un alto el fuego en Líbano, con Irán abriendo el estrecho de Ormuz mientras dure la tregua. A pesar de la celebración inicial, surgieron confusiones y mensajes contradictorios entre Irán y Estados Unidos. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunció la reapertura del paso para buques mercantes, aunque sujetos a autorización. Donald Trump, por su parte, afirmó que el estrecho está abierto, pero mantendrá un bloqueo naval sobre Irán. Las contradicciones se extienden al posible acuerdo nuclear, con diferencias significativas aún sin resolver. Además, Francia organizó una videoconferencia internacional para garantizar la navegación segura en Ormuz, mientras que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, pidió prudencia ante la situación.

Este viernes se ha sucedido el primer día de alto el fuego en Líbano e Irán ha cumplido con su parte: ha anunciado la apertura del estrecho de Ormuz mientras dure la tregua. Sin embargo, la alegría por la noticia ha dado paso rápidamente a la confusión y al intercambio de informaciones contradictorias entre Irán y Estados Unidos.

"En línea con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego". Con este mensaje del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se ha conocido la puesta en marcha de la esperada reapertura, que en principio durará lo mismo que la tregua en Líbano.

Según ha indicado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales, los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní y tendrán que ser autorizados por la Guardia Revolucionaria.

Rápidamente, líderes internacionales han reaccionado para celebrar la decisión y, posteriormente, los mercados han reflejado el optimismo de esta medida con importantes subidas y una caída generalizada del precio del petróleo. Hasta Donald Trump ha agradecido a Teherán la iniciativa. Sin embargo, le ha faltado tiempo para empezar a dar su versión de los hechos.

Mensajes contradictorios de Trump

Con una retahíla de mensajes en redes sociales, el presidente estadounidense ha afirmado que el estrecho está "completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre", pero ha apuntado que mantendrá el bloqueo naval "en lo que respecta a Irán" hasta que se complete su negociación. "Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", ha asegurado.

Además, ha sostenido que Irán está quitando las minas marinas, esas que en otras ocasiones dijo que ya había retirado EEUU o incluso que no existían. Unas palabras algo confusas y que no han gustado a Teherán, que ha respondido amenazando con volver a cerrar el paso si Washington mantiene el bloqueo.

En este sentido, Mahmoud Nabavian, un funcionario del equipo negociador iraní, ha declarado a la agencia 'ISNA' que Teherán permitirá el paso de algunos buques mercantes, pero solo tras pago de tasas, una condición que EEUU siempre ha rechazado.+

Un acuerdo "en los próximos días"

Las contradicciones entre EEUU e Irán no se han limitado a Ormuz. Trump sigue insistiendo en que el acuerdo está casi cerrado y que la República Islámica ha accedido a detener "indefinidamente" su programa nuclear, así como a cederle el material nuclear. El republicano también ha rechazado cualquier pago o descongelación de fondos.

Si bien es cierto que un alto funcionario iraní ha reconocido a 'Reuters' que se podría firmar un "acuerdo preliminar en los próximos días", ha subrayado que "persisten diferencias significativas entre Irán y EEUU, incluidos los asuntos nucleares", sin dar por sentado que Irán haya accedido a las exigencias estadounidenses.

En esta línea de incógnitas, 'Axios' ha publicado, citando a fuentes de la negociación, que Estados Unidos e Irán estarían negociando un plan de tres páginas para poner fin a la guerra, y uno de los puntos que estarían debatiendo es la liberación por parte de Estados Unidos de 20.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados. Todo ello, a cambio de que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido.

Misión internacional para garantizar la navegación

Por otra parte, medio centenar de países se ha reunido este viernes en una videoconferencia organizada por Francia para buscar formas de garantizar el paso por el estrecho. Emmanuel Macron ha pedido la apertura "plena, inmediata e incondicional" de Ormuz y ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para lograrlo. Se tratará de una misión internacional cuyos detalles se hablarán la semana que viene en un acto en Londres.

En este sentido, Trump, que no ha sido invitado, ha aprovechado para dejar un recado a sus aliados. También en redes sociales, ha sostenido que la OTAN ha ofrecido ahora su ayuda y que él la ha rechazado.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les he dicho que se mantengan alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. ¡Fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel!", ha publicado.

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido "prudencia" ante esa apertura y ha defendido que "debe ser libre y segura". "Irán muestra esa disponibilidad a abrir el estrecho de Ormuz y es una buena noticia, pero quedan interrogantes. Pido prudencia, no es una apertura segura", ha subrayado el ministro.

Pese a las dudas sobre si realmente está abierto completamente o cerrado, de qué buques pueden transitarlo o de si hay minas bajo sus aguas, de momento, el movimiento de barcos en la zona ha comenzado a recuperarse.

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