La brillante carrera de Magic Johnson le hizo ser una de las superestrella más destacadas de la NBA junto a Michael Jordan. Más tarde llegaron Kobe yLeBron, pero aquello eran otros tiempos, en los que los patrocinadores más famosos en la actualidad ni siquiera tenían muchas aspiraciones económicas.

En una una entrevista en el podcast 'All The Smoke', el mítico base de los Lakers sorprendió a todo el mundo. "Nike tenía sólo uno o dos años desde su fundación, por lo que Converse me ofreció mucho más dinero".

"Cuando creces siendo pobre, tomas el dinero", destacó. "Entonces vino Phil Knight (CEO de Nike) y me dijo: "Oye, no puedo ofrecerte el mismo dinero que ellos, pero puedo ofrecerte acciones", comentó.

Jordan en cambio si aceptó la oferta en 1984, ya que en esos años sí disponían de recursos para hacer frente a contratos multimillonarios. Pero con Magic Jhonson la marca aún se estaba asentando y le ofrecieron acciones.

"¡Yo no sabía nada al respecto! Y mi familia tampoco. Cuando no tienes dinero, no sabes...", expresó. "Yo no sabía ni lo que eran las acciones en ese momento, entonces rechacé el ofrecimiento", asumió.

Ante la pregunta de cuánto valdrían hoy aquellas acciones, Magic Jhonson dejó atónitos a todos los presentes: "5 mil millones de dólares".

A pesar de ello, Magic tiene una fortuna estimada en 620 millones de dólares según 'Celebrity Net Worth', una cantidad menor que tampoco desmerece a un jugador con orígenes humildes, pero que a la vez forjaron a una de las mayores leyendas de la NBA.