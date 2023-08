Tal y como infromó 'Daily Mail', la estatua que homenajeará aKobe Bryanty su hija Giana a las afueras del Crypto.com Arena será puesta el 8 de agosto de 2024.

La fecha tiene un gran significado, y es que 'Black Mamba' utilizó los dorsales 8 y 24 durante su carrera. Ambos números que los Lakers retiró, también estarán presentes en la estatua, y su hija llevará uno de ellos.

Con esta iniciativa llevada a cabo por los Lakers se recordarán todas las temporadas que disputó Kobe en la franquicia de Los Ángeles, donde jugó 1.346 partidos de temporada regular para los Lakers y promedió un total de 33,643 puntos.

Han pasado más de tres años y medio de la trágica muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero junto a su hija, seis amigas y el piloto, y la leyenda de la NBA sigue presente la memoria de muchos aficionados.

Kobe y su hija tienen una figura de bronce de 160 libras situada en una colina cercana a donde ocurrió el accidente.

Se colocó con motivo del segundo aniversario del fallecimiento de Bryant y su hija, y junto a ellos aparecen los nombres de las otras siete víctimas.

Kobe and GiGi Bryant’s statue at the site of the crash 💜 pic.twitter.com/g6mGKnTxkk