El pasado miércoles, el hijo mayor de LeBron, Bronny, sufrió un paro cardiacomientras entrenaba y fue hospitalizado. Días después encuentra estable y fuera de la UCI, pero bajo vigilancia continua.

Este incidente causó el pánico en su padre, que además de tener el sueño de jugar junto a Bronny, se quedó conmocionado por el estado de salud de su hijo. A sus 18 años, se estaba preparando para formar parte de los Trojans de USC y preparando su llegada a la NBA.

Las redes sociales y el mundo del deporte se volcaron con la familia James de ánimo. El astro de los Lakers no podía estar más agradecido: "Quiero dar las gracias a las innumerables personas que han enviado a mi familia amor y oraciones".

"Sentimos vuestra presencia y estoy muy agradecido. Todos estamos bien. Nuestra familia está unida, segura y sana, y sentimos vuestro amor", añadió.

En menos de una semana, el prometedor Bronny James, ya toca el piano mientras se recupera. LeBron, orgulloso de él compartió en su cuenta de 'Instagram' un vídeo de su habilidad.

"¡Gran resurgir! ¡Dios es grandioso! ¡ Bronny ,eres increíble! ¡Así de simple! ¡Sigue adelante, joven! ¡Estamos aquí contigo en cada paso del camino!", expresó LeBron James.

Bronny James already playing the piano after his incident 🔥🙌🏾🙏🏾❤️ pic.twitter.com/ullfwzPYfW