Los Mavericks están ante una temporada trascendental. Para ellos y sí, también para Luka Doncic. Tras un curso 2021-22 en el que alcanzaron las finales de la Conferencia Oeste, la pasada temporada fue un completo desastre y ni tan siquiera pudieron jugar los 'playoff'. Es más, ni disputaron los 'play in', con ciertas polémicas en los últimos partidos disputados queles costó hasta una sanción.

Todo, para no perder su elección en el draft. Todo, para poder tener elegir. Todo, pensando tanto en esta próxima temporada como en un futuro en el que a saber si está Doncic. Si no está será porque los objetivos de la franquicia no son acordes a los suyos, porque más confianza no pueden tener en él.

Tanta es que niegan tener interés alguno en nada más y nada menos queLeBron James, y el motivo es más que claro.

Así lo dijo Mark Cuban, propietario de la franquicia de Dallas, en 'The Really Good Podcast': "¿Que si está LeBron en los planes de Dallas? No, no lo está".

"¿Que si estamos intentando ficharlo? No, tenemos a un tipo que se llama Luka Doncic...", insiste.

El esloveno, que está con su selección para disputar el Mundial de baloncesto, lleva cinco cursos en los Mavs con promedios de 27,6 puntos, 8,6 rebotes y 8 asistencias por partido, y liderando a su franquicia en la búsqueda del anillo.

Para ello llegó Kyrie Irving, pero lo cierto es que todo se fue yendo al traste conforme pasaban los partidos. En total, balance negativo de 38-44... y cuando ambos estaban en cancha firmaron un 5-11.

Serán los Mavs una de las grandes incógnitas de la NBA, y a saber si la cosa no mejora Doncic decide ir pensando en cambiar de aires...