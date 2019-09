Albert Oliver no se imaginaba que su mensaje iba a provocar las lágrimas de Scariolo. "No me lo esperaba", asegura a 'Jugones' el veterano jugador.

"Era mi última intención", comenta entre risas. Asegura que le dio las gracias al seleccionador por llevarle a sus 39 años a las ventanas FIBA.

"Fui encantado. Nos trataron igual que si fuésemos los Pau Gasol, Marc Gasol...", comenta Oliver a 'Jugones'.