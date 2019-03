Un amor de cine que nunca se fue: los 50 años de romance de Robert Redford y Jane Fonda, en cuatro películas

'La jauría humana' de 1966, dirigida por el célebre Arthur Penn, fue la primera película en la que Robert Redford y Jane Fonda se enamoraron por exigencia del guion. Después, en 'Descalzos por el parque', de Gene Saks, continuaron con una de las historias de amor más tiernas del cine.

En total, tres películas juntos con tres romances distintos. Ahora, otro más. Fonda y Redford se han reencontrado 38 años después de su última película, y la conexión en sus miradas se sigue notando. En este nuevo trabajo protagonizan a dos viudos que acaban, cómo no, enamorándose.

Y ya se les puede ver pasear igual que hacían antes, aunque ahora Fonda ha reconocido que esta vez ha sido diferente: ha podido concentrarse cuando miraba a Robert. "Me doy cuenta de que he madurado porque en las tres películas anteriores siempre estaba enamorada de él", relató en una entrevista con Ellen Degeneres.

Al final resulta que no era ficción. "Si pasaba un día en que no me hablaba, porque había días en los que no me hablaba a no ser que fuera parte del guion, me lo tomaba de forma muy personal", recordó Fonda. Ahora que han vuelto a trabajar juntos la Muestra de Venecia ha querido reconocer su trayectoria.

El 1 de septiembre recibirán un León de Oro, y ese mismo día el propio Festival de Venecia podrá disfrutar de una pareja de cine que ha mantenido enamorada a una generación durante muchos años.