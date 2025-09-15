El alegato de la actriz judía Hannah Einbinder tras ganar el Emmy: "Es mi obligación distinguir a los judíos del Estado de Israel"

Hannah Einbinder posa con su Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel en 'Hacks'

En una noche sin excesivos alardes reivindicativos, la gala de los Premios Emmy tuvo a dos actores que levantaron la voz contra el genocidio de Israel en la Franja de Gaza: Javier Bardem y Hannah Einbinder. En el caso de Einbinder, la actriz judía lanzó un poderoso mensaje tras recibir el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel en 'Hacks'.

"¡A la mierda el ICE y Palestina libre!", gritó antes de abandonar el escenario, un mensaje contra las redadas antiinmigración de Donald Trump y contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. Momentos más tarde, en declaraciones a los medios, Einbinder fue preguntada acerca de estas declaraciones, dando una de las respuestas más comentadas y aplaudidas de la noche.

"Como judía, tengo la obligación de distinguir a los judíos del Estado de Israel. Nuestra religión y nuestra cultura son instituciones tan importantes y antiguas que son, en realidad, independientes de este tipo de Estado etnonacionalista", afirmó.

Para la actriz, la situación en Palestina es un conflicto que lleva "muy cerca del corazón por muchas razones", confesando que tiene amigos que están en la Franja de Gaza trabajando sobre el terreno.

Einbinder interpreta a Ava Daniels en la serie 'Hacks' de HBO Max, una guionista de comedia cuya carrera se encuentra en una encrucijada cuando la legendaria comediante Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) la contrata para modernizar su material.