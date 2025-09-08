Ahora
El discurso viral de Mariah Carey al ganar su primer MTV Video Music Award: "¿Qué cojones estaban esperando?"

Premios MTV 2025

El viral de Mariah Carey al ganar su primer Video Vanguard en los MTV: "¿Qué cojones estaban esperando?"

Mariah Carey, Ariana Grande o Ricky Martin han sido algunos de los galardonados en los Premios MTV 2025. Además, Mariah Carey ha interpretado su último tema, 'Sugar Sweet'.

Tatiana Arús repasa la edición 42 de los premios MTV en Nueva York, donde se premian los mejores temas musicales y vídeos del año. Mariah Carey, Ariana Grande y Ricky Martin han sido algunos de los grandes protagonistas al ganar uno de los galardones.

Por ejemplo, Ariana Grande ha ganado el premio a Mejor Vídeo del Año mientras que Ricky Martin hacía lo propio con el premio Icono Latino del Año. El cantante, que ha ofrecido un gran espectáculo en el que ha repasado sus grandes actuaciones, ha recogido el premio con un discurso en el que se ha acordado de sus hijos. "Se lo quiero dedicar a mis hijos, todo lo que tengo lo hago con vosotros en mi mente y en mi corazón", ha destacado el artista.

Por su parte, Mariah Carey ha ganado por primera vez el premio MTV Video Vanguard del Año. "No me puedo creer que reciba mi primer MTV esta noche", ha confesado la artista sobre el escenario, donde ha bromeado al recoger el galardón: "¿Qué cojones estaban esperando?". "Estoy bromeando", ha terminado reconociendo.

"Está muy bien porque yo no lo haría", reconoce en plató Alfonso Arús, que reflexiona: "Yo creo que me merezco un premio que no me dan y me lo dan tarde y no voy a buscarlo". "Si yo considero que me han ninguneado o ignorado, ya te apañarás, envío al que sea", explica el presentador.

Por último, Mariah Carey también ha protagonizado una actuación de seis minutos y, además, ha presentado en batín su último tema, 'Sugar Sweet'.

