Rosalía elige Valencia para su regreso mundial: presentará su nuevo álbum, 'LUX', el 7 de noviembre

Los detalles Tras causar un revuelo en Madrid con la presentación de su portada, Rosalía confirma el lanzamiento de su nuevo álbum LUX en el Roig Arena en Valencia el 7 de noviembre, donde lo interpretará por primera vez en directo.

Rosalía ha anunciado que presentará su nuevo álbum, LUX, en los LOS40 Music Awards Santander 2025, el 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia. En la entrevista con LOS40, expresó su entusiasmo por regresar a Valencia, donde interpretará en directo su cuarto disco. Este evento marca el cierre del cartel de la edición de este año, que se celebrará en Valencia. Recientemente, su presentación en Madrid causó gran expectación. LUX, lanzado junto a Columbia Records y Sony Music, incluye colaboraciones con Björk, Carminho y otros, y aborda temas de mística femenina y espiritualidad.

Tras varios años sin publicar disco, Rosalía ha decidido volver por todo lo alto. La artista celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum, LUX, el 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia.

La cantante ha asegurado que tiene muchas ganas de volver a Valencia y que este evento será una oportunidad única para presentar por primera vez en directo su cuarto disco, LUX. Además, lo hará justo un año después de haber acudido como voluntaria a la zona afectada por la DANA.

El 7 de noviembre, la artista catalana inaugurará una nueva era musical con un espectáculo diseñado especialmente para la ocasión. Música, visuales y estética se combinarán para dar forma a una experiencia que promete no dejar indiferente a nadie y que consolidará a la artista como una de las figuras más innovadoras del panorama internacional.

Hace apenas unos días, Rosalía revolucionó el centro de Madrid durante la presentación de la portada de su nuevo proyecto discográfico. Más de tres años después de conquistar el mundo con Motomami, la cantante lanza junto a Columbia Records y Sony Music su nuevo trabajo: LUX, un álbum que contará con 15 temas en formato digital y 18 en vinilo y CD.

En el disco colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros. Grabado junto a la London Symphony Orchestra, LUX explora la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, trazando un arco que va de la ilusión a la pérdida, de la fe a la individualidad.

Rosalía ha adelantado que LUX "es muy distinto a todo lo que he hecho antes". También ha asegurado que está grabado junto a la London Symphony Orchestra, el álbum profundiza en la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, trazando un viaje sonoro que oscila entre la ilusión y la pérdida, la fe y la afirmación de la individualidad.