Anuel AA no pasa página con Karol G: así cambia la letra de una canción en pleno concierto para referirse a su ex... y a Feid

"Yo no sé qué pasa con algunos artistas, que no superan las rupturas sentimentales", estalla Tatiana Arús tras escuchar a Anuel AA cantar esto sobre Karol G en pleno concierto.

Estuvieron juntos poco más de dos años y en ese tiempo hubo hasta anillo de compromiso. Ahora Anuel AA y Karol G, que, ojo, llevan más de cuatro años separados, han rehecho sus vidas. La cantante colombiana se muestra feliz y contenta con Feid y Anuel ha vuelto a ser padre recientemente junto a la modelo venezolana Laury Saavedra.

Sin embargo, según lo que puede deducirse de sus propios conciertos, parece ser que el de Puerto Rico no ha conseguido pasar página. "Yo no sé qué pasa con algunos artistas, que no superan las rupturas sentimentales", estalla Tatiana Arús en Aruser@s Weekend, para luego mostrarnos el vídeo de una de sus actuaciones.

"Lo rico que te comía. Estás con Feid, pero sabes que eres mía", canta el artista modificando la letra de su canción 'Corazón roto'. "¿Pero cómo puede ser que todavía te acuerdes de tu ex?", se pregunta la tertuliana.

"Es normal porque Feid no deja de crecer y Karol G está en lo más alto", comenta Hans Arús.