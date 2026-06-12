¿Hay demasiados festivales en España? El Oh, See! y el Solaris Nerja, cancelados por la baja venta de entradas

La organización ha comunicado la cancelación de estos dos festivales, uno enmarcado en el otro, que se iban a celebrar en Nerja, por su inviabilidad al no haber vendido suficientes entradas.

Hace años que los festivales de música se convirtieron en un habitual en las temporadas de primavera y verano, en cualquier parte de España. Leo Harlem bromeaba hace un par de años acerca de la ingente cantidad de conciertos que hay en cada festival, que obligan a extender la jornada durante muchas horas, pero también sobre la cantidad de festivales que hay en España: desde Ferrol hasta Roquetas de Mar, no hay pueblo que no tenga el suyo.

Sin embargo, también desde hace muchos años se habla de la burbuja de los festivales, con factores como el caché de los artistas. El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, se quejaba recientemente de las cuantías que piden muchos grupos para actuar en pequeños ayuntamientos, unos precios "absolutamente inmorales" para que sean pagadas por los consistorios, con recursos y fondos públicos. "Ya pinchará la burbuja de los festivales", aseguraba.

Lo cierto es que si bien es relativamente sencillo mantener grandes festivales ya consolidados, los más pequeños están empezando a tener serios problemas. El Fortaleza Sound, que se iba a celebrar los días 26 y 27 de junio en Lorca (Murcia), cerró su cartel el pasado 8 de marzo con las actuaciones de Amaia, La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), Nena Daconte, Siloé, Chiquita Movida, Elyella, Malmö 040 y otras bandas. Y a tres semanas de su celebración, se suspendió por "no haber alcanzado la venta de entradas la cantidad mínima necesaria" para su celebración, lo que impedía a la organización "asumir los costes que requiere la organización y ejecución del festival".

Esta semana, otras dos cancelaciones por las mismas razones, en Nerja (Málaga): una semana antes, el festival Oh, See! anunciaba que se habían agotado los 1.000 primeros abonos. Ginebras, Shego, Puño Dragón, La Milagrosa, Neverland Bari y Rata eran los grupos que iban a tocar en este festival, programado para el 21 de junio en el espacio Solaris, en la playa de Nerja. "Pero la realidad es que la venta de entradas no ha alcanzado el nivel necesario para hacer viable el festival y para ofrecer el evento que el público, los artistas y todos los implicados merecen", confirmaban esta misma semana.

Un día después, más allá: el Oh, See! estaba enmarcado en el Solaris Nerja, un festival de 10 días de duración —arrancaba el jueves 18 de junio con Les Castizos, Peppe Citarella, Manu BS y Rafa Nández—: un cartel para la noche de San Jjuan, otro para el Flamenco Beach Fest, otra sesión de tecno-flamenco... "Creíamos —y seguimos creyendo— en el espacio que habíamos elegido, en el cartel que habíamos construido y en la experiencia que queríamos compartir con todos vosotros. Tras una evaluación técnica, operativa y económica del proyecto, hemos concluido que las condiciones actuales no nos permiten garantizar los estándares de calidad, seguridad y experiencia que consideramos imprescindibles para celebrar Solaris Nerja 2026", anunciaban este jueves.

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