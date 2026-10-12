El Tibidabo de Barcelona cumple 125 años por todo lo alto como el parque de atracciones más antiguo de España

Los detalles Es el parque de atracciones más antiguo de España y el segundo de Europa tras el Prater de Viena, el Tibidabo de Barcelona cumple 125 años con un recorrido de los personajes más reconocibles del lugar.

El Tibidabo de Barcelona cumple 125 años, situándose como el parque de atracciones más antiguo de España. Este lunes 12 de octubre lo han celebrado recordando a todas las generaciones que han disfrutado de este enclave privilegiado de la ciudad condal

El 12 de Octubre de 1901 abrió sus puertas lo que hoy ya es también el segundo de Europa tras el Prater de Viena. El Tibidabo de Barcelona cumple 125 años. "60 años hace que veníamos, tengo 80, pues fíjate tú", destaca una mujer.

En aquella época, las atracciones se podían disfrutar con una moneda de 10 pesetas. "He venido con mi padres", después con mis niños desde pequeñitos", recuerda una señora en este vídeo, donde un señor destaca que ha sido "socio toda la vida": "Llevo viviendo desde pequeñito a este parque".

El antiguo ferrocarril aéreo es la más antiguo en funcionamiento y no ha parado de volar desde hace 111 años. Hoy 2.500 personas han disfrutado de la jornada festiva en este recinto con tanta historia. "Se está súper bien, hace buen tiempo u estamos aquí fenomenal", destaca una mujer. Además, cada uno tiene su actividad favorita. Mientras unos niños destacan "las colchonetas" una niña afirma que le gusta "La mina" porque "te pones gafas 3D".

Además, los personajes más reconocibles del lugar han paseado por la zona al ritmo de la melodía de una orquesta que ha animado la tarde. Una celebración por todo lo alto para los 125 años de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

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