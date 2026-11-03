La escritora y periodista Cristina Fernández Cubas recibe el Premio Cervantes 2026

Los detalles Fernández Cuba es una de las principales representantes del relato breve en España y está considerada una maestra de la narrativa fantástica.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que la escritora Cristina Fernández Cubas ha sido galardonada con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Este premio, el más prestigioso de las letras hispanas, reconoce a escritores cuya obra enriquece el patrimonio literario en castellano y está dotado con 125.000 euros. Fernández Cubas, nacida en Arenys de Mar en 1945, es una destacada autora de relatos breves y narrativa fantástica, con una carrera de más de cuatro décadas. Su obra incluye títulos como 'Mi hermana Elba' y 'La habitación de Nona'. El Premio Cervantes ha sido otorgado 52 veces, 27 a españoles y 25 a latinoamericanos.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes la concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes a la escritora Cristina Fernández Cubas. Lo ha hecho en una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede del Ministerio de Cultura, donde ha dado a conocer el fallo del jurado de uno de los reconocimientos más prestigiosos de la literatura en español.

Según el ministro, el premio ha sido concedido a Fernández Cubas por "la originalidad, la excelencia, la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado La literatura fantástica en español". "Su solida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve reivindicándolo con una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y existencial", ha asegurado.

El Premio Cervantes está considerado el mayor galardón de las letras hispanas y reconoce la trayectoria de escritores cuya obra ha contribuido de manera decisiva al enriquecimiento del patrimonio literario en lengua castellana. Está dotado con 125.000 euros y se concede anualmente a autores cuya producción literaria constituye una aportación relevante a la cultura hispánica.

Fernández Cubas, nacida en Arenys de Mar (Barcelona) en 1945, es una de las principales representantes del relato breve en España y está considerada una maestra de la narrativa fantástica. Licenciada en Derecho y Periodismo, ha construido una trayectoria literaria de más de cuatro décadas, con obras como 'Mi hermana Elba', 'Los altillos de Brumal' o 'La habitación de Nona', por la que recibió el Premio Nacional de Narrativa en 2016.

Con esta distinción, Fernández Cubas se incorpora a una nómina de escritores reconocidos anteriormente con este premio, que ha sido concedido en 52 ocasiones: 27 veces a autores españoles y 25 a latinoamericanos. En 2025, el galardón recayó en el escritor mexicano Gonzalo Celorio.

Quién es Cristina Fernández Cubas

Tras estudiar Derecho, se diplomó en Periodismo en 1972 y ejerció como periodista antes de dedicarse por completo a la escritura. Durante varios años vivió en ciudades como Lima, Buenos Aires, Berlín, París y El Cairo, experiencias que también marcaron su trayectoria literaria. A día de hoy, ya acumula más de una docena de obras publicadas.

A lo largo de su carrera ha cultivado distintos géneros, desde el cuento y la novela hasta el teatro y el ensayo. Y su trayectoria ya ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2023, cuyo jurado destacó "la magia de su narrativa" y su capacidad para combinar la concisión con elementos de la literatura fantástica.

En 2025 regresó a las librerías con 'Lo que no se ve', un nuevo volumen de relatos una década después de su anterior publicación en este género. En 2026 ha recibido también el Premio Mario Camus, que reconoce su aportación literaria.

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