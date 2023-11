El cineasta David Trueba estrenaba en los cines este pasado 1 de noviembre la película, producida por Atresmedia Cine, 'Saben aquel', la historia del famoso humorista Eugenio, aquel que lloraba mientras contaba chistes, aquel que estaba roto por dentro mientras hacía reír a carcajadas cada teatro y sala que llenaba. Que fueron muchos y muchas.

Pero no siempre fue así. No. Eugenio no fue siempre el humorista y el hombre roto y triste que marca su leyenda, Eugenio fue un auténtico genio del humor y también un cantante apasionado de las canciones de autor (en español y en catalán) que proliferaron en los años 70.

Tanto es así que se presentó junto con su mujer Conchita que era aparejadora y cantante y que juntos formaban el grupo 'Els Dos', a la preselección española del Eurovisión de 1970 con la canción Balada del maderero, justo el año en que ganó Julio Iglesias para presentar a España en el mítico festival con Gwendolyne.

Todo esto y mucho más lo cuenta a la perfección Trueba en el biopic o biografía del cómico, que comienza cuando Eugenio, interpretado por el actor David Berenguer, conoce a su mujer Conchita, interpretada por Carolina Yuste, en la Barcelona de los años 60 y empiezan a tocar juntos en algunos locales aquella Barna que ya tenía aire y ganas de libertad.

A ella, a Conchita (y a todas las Conchitas del mundo y de España) también le cuenta Trueba esta historia, porque Conchita marca, empuja y anima a ese Eugenio tímido a contar sus chistes en público y va renunciando, en silencio y casi sin querer, a su carrera musical, por dedicarse a sus hijos, a su madre enferma y al triunfo que empezaba a conquistar su talentoso marido. Por la historia de tantas y tantas mujeres de aquella época también va esta Saben aquell.

Por todos los chistes y por todas las veces que Eugenio pronunció ese 'Saben aquell que diu…' que hacía ya sonreír antes de empezar. Y todas esas 'Conchitas' que renunciaron a sus sueños.

Las 11 nominaciones de Saben aquell

Por todos esos chistes, canciones y también algunas lágrimas que aparecen en la película, Saben aquell ha logrado conseguir 11 nominaciones a los Goya 2024 que se celebrarán en Valladolid el próximo sábado 10 de febrero. Nominaciones que incluyen las cuatro categorías más importantes: mejor película; mejor dirección (David Trueba), mejor actriz protagonista (Carolina Yuste) y mejor actor protagonista (David Berenguer). La película 20.000 especies de abejas ha sido la más nominada con 15 nominaciones.

A continuación, las 11 nominaciones que ha conseguido Saben aquell:

Mejor película

Mejor dirección (David Trueba)

Mejor actriz principal (Carolina Yuste)

Mejor actor principal (David Verdaguer)

Mejor guión adaptado (David Trueba, Albert Espinosa)

Mejor música original (Andrea Motis)

Mejor dirección de producción (Eduard Vallès)

Mejor dirección artística

Mejor diseño de vestuario (Lala Huete)

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor sonido

Dónde ver Saben aquell

Saben aquell se estrenó el pasado 1 de noviembre y todavía sigue en cartelera en muchos cines y salas de España. Podéis consultar en vuestro cine más cercano si aún sigue proyectándose. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sigue aún hasta en 8 salas y en Cataluña en 6. Aún no se sabe en qué plataforma de pago se proyectará la película (puesto que aún sigue en cines) pero se sabrá seguro, muy pronto.