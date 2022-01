El discurso de Petra Martínez en los Premios Feroz no ha tardado en viralizarse. La actriz de 77 años, galardonada a mejor actriz por 'La vida era eso', protagonizó un discurso de agradecimiento en el que no se olvidó de hablar sobre los intereses de las mujeres de su edad.

"Hay muchas cosas que las mujeres de mi edad no sabemos. Por ejemplo, el 'satisfeision'", expresó antes de soltar una carcajada, refiriéndose así al Satisfayer: "Es una cosa... no se si alguno lo habéis utilizado, pero es genial".

La artista provocó las risas de la gran mayoría de los asistentes a la gala, mientras continuó pronunciando unas divertidas palabras: "Yo no me creo mucho eso de que sea la mejor actriz, aunque me lo estoy creyendo cada vez más, cada vez más...".

"Lo siento por mis compañeras, porque a fin de cuentas son todas maravillosas, pero lo siento mucho: la mejor actriz soy yo", celebró mientras recibiría los vítores de la sala y agradecía el galardón festival. Puedes escuchar su divertido discurso en este vídeo compartido en Twitter por Jordi Évole.