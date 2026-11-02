Del río San Antonio al primer habitante de Manhattan: Fesser desvela el papel de los hispanos en la historia de EEUU

Los detalles El periodista, afincado desde hace años en EEUU, publica 'A 55 millas por hora', donde reivindica cómo la comunidad hispana es parte de la sociedad estadounidense frente al sectarismo de Trump.

El periodista Guillermo Fesser, en su nuevo libro, critica la gestión de Donald Trump, destacando el constante despropósito de su presidencia y el impacto negativo en Estados Unidos. Fesser, residente en EE.UU., subraya que el país, fundado por inmigrantes, enfrenta un declive económico, exacerbado bajo el liderazgo actual, donde las decisiones difíciles como elegir entre tratamientos médicos o alimentar a los hijos son comunes. Además, Fesser recalca que los hispanos han estado en América mucho antes que otros, reivindicando su dignidad y su papel en la historia del país. Su obra busca recordar a los estadounidenses sus raíces multiculturales y enfatizar la importancia de la comunidad hispana.

Cada día es un nuevo despropósito con Donald Trump. Quienes viven en Estados Unidos lo saben bien y ese es el caso del periodista Guillermo Fesser, que en su nuevo libro le recuerda al residente de la Casa Blanca que los hispanos estaban ahí antes que nadie.

En un país donde se presume de libertad y oportunidades de puertas para adentro, esos conceptos se vuelven borrosos. Así lo considera Fesser, que cuenta que "todos los días amaneces con un horror de lo que ha hecho este señor". "Cuando no tira la Casa Blanca para hacerse un salón de baile, secuestra gente... En fin, es un horror perpetuo", asegura.

Guillermo Fesser lleva años viviendo al otro lado del Atlántico. Ha descubierto lugares, tradiciones e historias que transforman América en una nación plural. "Estados Unidos es un país básicamente fundado por gente de todo el mundo, inmigrantes de todo el mundo", comenta.

Por otro lado, está viendo el declive del país. "Económicamente, es un desastre. La gente tiene que decidir si paga el tratamiento de quimioterapia o si da de comer a sus hijos", asegura. Una situación agudizada desde la llegada de su actual presidente.

Contra la xenofobia de Trump

El periodista considera que "el enemigo es el presidente de Estados Unidos de América... que te puede destrozar la vida si quiere". Su objetivo ha quedado claro: son todos aquellos que no siguen su 'raza blanca'.

Pero Fesser ha sacado a la luz que los hispanos estuvieron ahí mucho antes que cualquiera. Explica, por ejemplo, que "el río Hudson se llamaba río San Antonio 80 años antes" y que "el primer habitante de la isla de Manhattan se llamaba Rodríguez de apellido y venía de República Dominicana".

Son hechos que recoge en 'A 55 millas por hora', un libro para combatir la situación actual en Estados Unidos. "Lo que queremos es reivindicar la dignidad de la comunidad hispana que vive ahora y que es una comunidad maravillosa", a la vez que demostrar a los ciudadanos norteaméricanos que también son sus raíces.

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