La Administración Trump solicita al Supremo de EEUU que bloquee temporalmente el conteo de votos por correo en California

Los detalles Un Tribunal federal de Apelaciones rechazó esta posibilidad el viernes. El gobierno de Trump alega que más de 20.000 votantes registrados podrían no ser ciudadanos estadounidenses y pide que se verifique su ciudadanía.

Donald Trump sigue cuestionando el voto por correo, argumentando un posible fraude que podría justificar una derrota en las elecciones 'midterm'. Su administración ha solicitado a la Corte Suprema bloquear temporalmente el conteo de más de 20.000 votos por correo en California, alegando que podrían ser de no ciudadanos. El Departamento de Justicia presentó una demanda, pero tanto un juez federal como el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazaron la solicitud, enfatizando la autoridad estatal sobre los procesos electorales y la falta de pruebas concretas. La Corte Suprema podría revisar la solicitud, mientras California defiende la integridad de su sistema electoral.

Donald Trump continúa su lucha contra el voto por correo como forma de justificar una posible derrota en las elecciones 'midterm'. Este lunes, su gobierno ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee temporalmente el conteo de los votos por correo de California, provenientes de más de 20.000 votantes registrados que, según afirman funcionarios federales, probablemente no sean ciudadanos estadounidenses.

Intensificando una batalla legal que podría afectar a miles de votantes en estas elecciones del 3 de noviembre, el Departamento de Justicia ha presentado la solicitud de emergencia para impedir el conteo de los votos en disputa hasta que se verifique la ciudadanía de cada votante. Una solicitud elevada al Tribunal Supremo y que ya rechazó el viernes un Tribunal federal de Apelaciones.

Los republicanos luchan por mantener el control del Congreso. Sin embargo, California, que es el estado más poblado de Estados Unidos, es también un bastión demócrata.

Ante esta situación, la Administración Trump ha intensificado su campaña sobre el supuesto voto de 'no ciudadanos' en el período previo a los comicios, siguiendo con los bulos que lleva diciendo Trump sobre un supuesto fraude electoral generalizado en Estados Unidos desde las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

El Gobierno de Trump se empeña en esta posibilidad a pesar de que numerosos estudios y auditorías estatales han demostrado que el voto de personas no elegibles, incluyendo el de 'no ciudadanos', es poco común.

Intervención en un asunto estatal

La Constitución de los Estados Unidos asigna a los estados la responsabilidad de administrar las elecciones, si bien el gobierno federal ejerce cierta supervisión. La demanda presentada por el Gobierno de Trump representa una inusual intervención federal en el proceso electoral e indica la disposición gubernamental a impugnar los resultados electorales ante los tribunales.

La Administración ya había intentado restringir el voto por correo —una modalidad de votación más utilizada por los votantes demócratas—, pero la Corte Suprema rechazó este intento en septiembre. El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU recopiló la lista de 20.000 votantes registrados y la envió a funcionarios de California y del condado de Los Ángeles.

El Departamento de Justicia presentó una demanda ante un tribunal federal el 15 de octubre, alegando que California está impidiendo ilegalmente la aplicación de una ley estadounidense de 1996 que tipifica como delito el voto de no ciudadanos en elecciones federales. El departamento afirmó que la acción de California violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EEUU, que establece que la ley federal generalmente prevalece sobre la ley estatal.

La Casa Blanca solicitó entonces a la Corte Suprema que ordenara a California separar las papeletas emitidas por personas incluidas en la lista de las demás, y que no las contara hasta que se verificara la ciudadanía de dichos votantes.

"Una vez que se cuentan las papeletas emitidas ilegalmente y se mezclan con los votos legales, el daño resultante es irreparable", escribió el Departamento de Justicia en un documento presentado ante el tribunal.

California ha afirmado que las medidas de protección del estado contra el voto de 'no ciudadanos' son sólidas y que la demanda amenaza con privar a 20.000 personas de su derecho al voto basándose en acusaciones vagas. Según consta en los documentos judiciales, el proceso de la Administración para examinar las listas de votantes e identificar a los no ciudadanos es defectuoso y probablemente plagado de errores.

Rechazo del Tribunal de Apelaciones

El juez federal de distrito David Carter, de Los Angeles, denegó la solicitud del Gobierno el 28 de octubre. "Nunca antes en la historia de Estados Unidos el gobierno federal, en vísperas de unas elecciones, había intentado coaccionar a un gobierno estatal o local para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales y se doblegara ante la voluntad del poder ejecutivo", escribió Carter.

Carter expresó su preocupación por la fiabilidad de los datos del Gobierno, indicando que personas recientemente señaladas por el gobierno federal como 'no ciudadanas' en los padrones electorales de otros estados han resultado ser, en repetidas ocasiones, ciudadanos estadounidenses naturalizados.

"Si el ejecutivo puede invalidar votos y amenazar unas elecciones en curso basándose en acusaciones sin fundamento, entonces nuestra democracia está en peligro", escribió Carter.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, también se negó el viernes a bloquear las papeletas, haciendo hincapié en la potestad del estado sobre los procedimientos electorales y en el "esquema legal integral" de California para garantizar la integridad de sus elecciones, que incluye un sistema para cancelar inscripciones si se demuestra que un votante no cumple con los requisitos.

Apoyar a la Administración podría resultar en la privación del derecho al voto "y podría poner en peligro las elecciones de todo el condado", declaró el Noveno Circuito.

La revisión por parte de la Corte Suprema de la solicitud de emergencia de la administración podría tener en cuenta el corto plazo que queda antes del día de las elecciones.

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