El autor de 'La cocinera de Castamar' se pasa a la fantasía (en un mundo creado por él para un juego de rol)

Fernando J. Múñez da un giro a su carrera literaria con Héroes de ceniza , una novela monumental de fantasía ambientada en un mundo que él mismo creó hace años en un juego de rol con amigos.

Cuando eres un simple campesino y lo que te preocupa es que tu cosecha de maíz no se pierda al final del verano, que llegue la corte imperial a la capital de tu condado no te despierta mucho interés. Sin embargo a Drislán Delós no le queda más remedio que acudir a ver la llegada del emperador a Grensai.

Su madre, su padre y sus dos hermanas, Léa y Geraldine —junto con sus jóvenes parejas— se unen a los habitantes de su aldea y de las aldeas vecinas. Así, a lomos de su fiel caballo Garon, Dris sigue a la humilde comitiva hasta situarse en un lugar privilegiado de la ciudad para ver pasar a la élite del imperio.

Cuando aparece el emperador, Drislán, paralizado, no se arrodilla ante la corte imperial, como hacen todos

Trata de evadirse así, además, de las constantes pesadillas que le han estado atormentando las últimas semanas. En sueños contempla multitud de cadáveres en un campo de batalla enorme. El olor y el peso de los muertos se le mete tan dentro que no le deja respirar, y cada noche descubre una herida abierta hasta el hueso en el muslo.

Pero cuando aparece el emperador y Drislán le contempla, no está preparado para lo que le va a ocurrir. El olor a muerte y la asfixia de sus sueños y el dolor de su pierna vuelven, como si estuviera de nuevo en una de sus pesadillas. Paralizado, no se arrodilla ante la corte imperial, como hace el resto del pueblo, por lo que es apresado.

La mujer misteriosa

Así, mientras su familia trata de escapar de la ira de los nobles, Drislán es asediado por diferentes sueños en los que se ve a sí mismo como un hombre esposado en mitad del bosque. Y escucha frases que le instan a continuar caminando, a no detenerse, a no rendirse.

Pero cuando despierta, encadenado y magullado, muerto de sed y completamente desorientado en una mazmorra, una misteriosa mujer le libera, le besa en los labios y le habla como si ya lo conociera de antes, de siempre, en realidad. Quién es ella y, sobre todo, quién es Drislán y qué destino tiene marcado a fuego en su corazón son las preguntas que marcarán su camino.

Amistades de rol

Fernando J. Múñez alcanzó el éxito literario con su primera novela. La cocinera de Castamar fue un verdadero pelotazo que terminó convirtiéndose en una serie de éxito. Desde entonces, Múñez ha publicado otras dos novelas históricas: Los diez escalones y Antes se secará la tierra.

Sin embargo, antes de dedicarse en cuerpo y alma a la literatura, su carrera había estado ligada al audiovisual. Tras trabajar en publicidad, empezó a dirigir cortos y se formó en Cinematografía en Estados Unidos. Escribió, produjo y dirigió el largometraje 'Las normas' en 2012, que se distribuyó por toda Latinoamérica.

Las Tierras de Armós fue un lugar creado por Fernando J. Múñez para las partidas de rol con sus amigos

Muchas de sus proyectos audiovisuales tenían como escenario un mundo imaginario y fantástico llamado Las Tierras de Armós. Un lugar creado en principio para las partidas de rol que organizaba con sus amigos. Incluso escribió un mediometraje llamado 'Héroes de ceniza' con ayuda de su amigo Javier Ramírez.

Hace ahora tres años, en noviembre de 2023, Javi, afectado por un trastorno bipolar, se quitó la vida. Culminar la escritura de Héroes de ceniza ha sido la mejor manera que ha encontrado Fernando J. Múñez de agradecer a su amigo todo lo que compartieron. A él le dedica este título en unas páginas emocionantes que abren el libro.

Una monumental historia

Héroes de ceniza es una historia compleja, que se lanza a la yugular del lector con avidez y no le suelta desde la primera pesadilla desconcertante que te hace perder el pie. La trama se va complicando a cada página y la aventura de Drislán Delós se multiplica con nuevos personajes, escenarios y leyendas de un territorio que hay que ir descubriendo poco a poco.

Los mapas que abren y cierran el volumen ayudan a situar la acción

Los mapas que abren y cierran el volumen ayudan a situar la acción. Y las historias que va desgranando con sabiduría Fernando J. Múñez a lo largo de los capítulos —cortos y directos— van construyendo el descomunal edificio que hay aquí montado. Un espacio lleno de traiciones, violencia, rebeliones y amor, que recuerda levemente a Juego de Tronos, pero que va más allá gracias a su rica prosa y ese regusto a épica histórica.

Porque, como bien ha demostrado en sus novelas históricas, este autor tiene la habilidad de crear romances creíbles y duraderos en escenarios complejos. Y en Héroes de ceniza la historia de amor va más allá de la muerte, incluso, para servir de motor a una narración llena de épica, batallas y belleza formal.

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