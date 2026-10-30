IA, trans, AOVE, QR o gordofobia: estas son algunas de las nuevas palabras entran al diccionario de la RAE

Los detalles De las palabras incorporadas, el director de la RAE ha elegido "tolerancia" como su favorita.

La Real Academia Española (RAE) ha lanzado la 24ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), destacando por ser la primera nativa digital, convertida en papel por Espasa en dos volúmenes y 3.606 páginas. Esta edición incluye términos como IA, trans, influencer, y ecoansiedad, reflejando su compromiso con la evolución del lenguaje. La obra abarca 99.990 artículos y 209.000 acepciones, incorporando 1.490 nuevos gentilicios y voces específicas de países hispanohablantes. Además, se han revisado acepciones en campos como la medicina y la tecnología, y se han agregado expresiones pluriverbales y extranjerismos, consolidando su relevancia en el estudio del español.

IA, trans, AOVE, influencer, gordofobia, burrata, ciberataque, edadista, CEO, bómber, docuserie, ecoansiedad, ELA o mataleón son algunas de las nuevas palabras incluidas en la 24ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE) que publica en papel este viernes la Real Academia Española (RAE). Esta nueva edición, que es la primera nativa digital al haberse confeccionado en papel a partir del formato digital y no a la inversa. La versión física de la obra, editada por Espasa, consta de dos volúmenes en tapa dura y 3.606 páginas.

"El Diccionario en línea recibe 100 millones de visitas al mes. Pero acompaña a la versión digital la más hermosa edición en papel de la historia, a cargo de Espasa, que mejora el trabajo que viene haciendo para la Academia desde hace 100 años. La RAE ha mantenido esta edición porque ofrece al usuario prestaciones y satisfacciones diferentes, la posibilidad de consultas reposadas y de disfrutar de una obra clásica, que ha estado tradicionalmente presente en las bibliotecas familiares y profesionales", ha destacado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, este viernes.

La presentación ha tenido lugar en la sede madrileña de la RAE y el acto ha comenzado con un recuerdo y un minuto de silencio por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) por el que hasta la fecha se registran 69 fallecidos y decenas de heridos.

Más palabras

También han sido incorporadas app, racializar, turistificación, codependencia, cocotaxi –triciclo con motor empleado como medio de transporte urbano para pasajeros–, metaverso, corillo –en Puerto Rico, grupo de personas que se relacionan entre sí por amistad o por algún interés común–, basuraleza o miso –pasta aromatizante que se obtiene generalmente de semillas de soja fermentadas con sal marina–.

Además, multijugador, cumple, autocorrector, narcolancha, pódcast, poke, porfa, post, fotogalería, hantavirus, QR, ramen, teleprónter, tiradito, antiedad, tosta, papilomavirus, macrogranja, déjà vu, narcopiso, reduflación, roibos y tricerátops.

Tolerancia, la palabra favorita de Muñoz Machado

Durante el acto, el director de la Academia ha destacado la palabra tolerancia como su favorita de entre las que se incluyen en el Diccionario, usada "en todos los lados". "He elegido una, que es la que más me gusta del Diccionario, porque tiene cinco vocales y suena muy bien. Pero además es una palabra que reúne los valores más importantes para la convivencia y para el correcto funcionamiento de la democracia. Se llama 'tolerancia'", ha añadido Muñoz Machado.

Otras de las palabras elegidas por los directores de las diversas instituciones que componen la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) son guámbito, yamor, asegunes, morro, yisero, merkén, senderista, mengala, pochotón, ilocano, sopotocientos, sopotocientas, asere, bolaterapia, amartelo, medalaganario, chepibe, chivito, nenequear, cangrimán, hispanounidense y pelucar.

La edición "más copiosa"

La obra, la más "emblemática" de la RAE, es en esta edición la "más copiosa", según Muñoz Machado, ya que ofrece 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones, además de 54.829 etimologías, 23.255 acepciones con marca de alguna especialidad técnica, 20.672 acepciones con alguna marca de países americanos o 24.708 formas complejas o pluriverbales, así como 85.201 ejemplos.

Además, entre las diversas novedades, ahora las palabras con moción de género presentan la forma femenina desarrollada y no solo representada por su terminación. Por ejemplo, la palabra técnico tendrá al lado el femenino técnica, y no "técnico, ca".

Si la edición anterior, de 2014, sirvió para conmemorar el tricentenario de la fundación de la Academia, la que ahora ve la luz lo hace en otro aniversario señalado, ya que se cumplen en 2026 trescientos años de la aparición, en 1726, del primer volumen del conocido como Diccionario de autoridades.

Así, la obra recoge el léxico general del español utilizado en todos los países hispanohablantes, además de una "nutrida" representación de las voces y acepciones específicas de cada país en que se habla español; voces y acepciones que se emplean en los distintos niveles de comunicación –coloquiales, cultas o malsonantes–, así como voces y acepciones principales o más extendidas pertenecientes al léxico especializado de las ciencias, las artes y otras actividades humanas.

También comprende el léxico fundamental del español usado desde el siglo XVI hasta hoy; expresiones pluriverbales; locuciones latinas; extranjerismos; y una selección de los prefijos, sufijos y elementos compositivos más relevantes de la lengua.

Por otro lado, la labor de actualización de los contenidos afecta tanto a la incorporación de términos nuevos como a la revisión de los incluidos en ediciones anteriores. Así, hay novedades relacionadas con campos técnicos especializados como la medicina, la biología, la economía o el derecho, con Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías, con la política, el medioambiente, la gastronomía, el deporte, con cuestiones sociales o con la vida cotidiana en general.

1.490 gentilicios nuevos

En relación con el eje geográfico y a propuesta de las Academias, se han incorporado 1.490 gentilicios y 1.570 voces de uso exclusivo en los distintos países hispanohablantes. Concretamente, algunas de las nuevas palabras que se han incluido son usadas en países latinoamericanos como Puerto Rico, Brasil, Argentina o El Salvador. Destacan floreño, bondi, corillo, chambitas, comidería, dentazón, fotomulta, guarifaia o motoconcho.

Finalmente, el DLE ha añadido además algunas formas complejas como apagón informativo, blanco roto, corredor humanitario, estrés hídrico, fondo de armario, fundido a negro, gasto hormiga, marca blanca, nativo digital, refugio climático o techo de cristal.

En cuanto a las adiciones de acepción, la obra contempla ahora la definición de cancelar como "boicotear o hacer el vacío a una persona o entidad, especialmente a través de las redes sociales, por sus ideas, expresiones o acciones consideradas políticamente incorrectas o socialmente condenables"; cuñado como "persona que opina sobre todo, aparentando tener más conocimientos que los demás"; e híbrido, dicho de "una forma de confrontación, una amenaza o una estrategia, que combina medios militares con otros no militares, especialmente cibernéticos, para alcanzar objetivos políticos o estratégicos sin declarar una guerra abierta".

También contempla mantra como una "expresión que se repite con insistencia para favorecer la fijación y difusión de su mensaje"; plumilla como una expresión coloquial y despectiva para denominar a los periodistas; puerta giratoria para explicar el "paso de desempeñar un cargo público a trabajar en una empresa privada en beneficio propio"; o topar, "fijar un tope o límite a una magnitud económica".

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