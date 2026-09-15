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Conciertos en Madrid

El vídeo de Shakira cantando 'Madrid, Madrid, Madrid' en el avión para arrancar sus históricos 12 conciertos

"Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti por el fervor que tienen tus verbenas..", canta Shakira en este vídeo mientras vuelva a Madrid, donde se ha dado un baño de masas al aterrizar para sus 12 conciertos.

El vídeo de Shakira cantando 'Madrid, Madrid, Madrid' en el avión para arrancar sus históricos 12 conciertos

Shakira se ha dado un baño de masas a su llegada a Madrid para sus conciertos. Este viernes realizará su primer concierto en la residencia que ha instalado en la capital.

"Pero, ¿sabemos si es la Shakira original o la doble?", pregunta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas afirma que está "mucho más delgada".

"Cuando lleva gafas es la doble", asegura el presentadora de Aruser@s en el plató, donde Tatiana Arús enseña el momento en el que la artista se quita las gafas en el vuelo para cantar 'Madrid, Madrid, Madrid' de Agustín Lara: "Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti por el fervor que tienen tus verbenas..".

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