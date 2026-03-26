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Se estrena este año

El reparto de la serie de Harry Potter: los 'nuevos' Snape, Draco Malfoy o Hagrid cobran vida en el primer tráiler

Los detalles La serie de Harry Potter comenzará a emitirse esta Navidad y narrará las aventuras de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en Hogwarts. 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' promete expandir el universo que conocemos de los libros y las películas de la saga más mágica.

Paapa Essiedu como Severus Snape, John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Bel Powley como Petunia DursleyPaapa Essiedu como Severus Snape, John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Bel Powley como Petunia DursleyYouTube
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Harry Potter vuelve a nuestras pantallas en forma de serie. La saga ha lanzado un primer 'Revelio' con la publicación del tráiler de lo que podremos ver esta Navidad, fecha de estreno de 'Harry Potter and the Philosopher’s Stone' ('Harry Potter y la Piedra Filosofal'), la que se antoja como la primera de las siete temporadas con las que podría contar la serie, una por cada uno de los libros de la saga de J.K. Rowling.

La primera temporada contará con ocho episodios y se podrá ver en la plataforma HBO Max. Está previsto que la producción se extienda a lo largo de una década para contar con detalle aquellas partes de los libros que hayan podido quedar sin explorar en las ocho películas que ya existen de Harry Potter.

En ese primer tráiler hemos podido ver en movimiento a los 'nuevos' Harry Potter, Hermione Granger o Ron Weasley, un nuevo elenco que ha generado, cuanto menos, una enorme conversación y que ha dividido a los seguidores de la saga. A continuación, vemos algunos de los personajes a los que hemos podido ver en el tráiler y a los actores que los interpretan:

  • Dominic McLaughlin - Harry Potter

Dominic McLaughlin interpreta a Harry Potter en la serie de Harry Potter de HBO MaxDominic McLaughlin interpreta a Harry Potter en la serie de Harry Potter de HBO MaxHBO / Warner Bros.
  • Arabella Stanton - Hermione Granger

Arabella Stanton interpreta a Hermione Granger en la serie de Harry Potter de HBO MaxArabella Stanton interpreta a Hermione Granger en la serie de Harry Potter de HBO MaxHBO / Warner Bros.
  • Alastair Stout - Ron Weasley

Alastair Stout interpreta a Ron Weasley en la serie de Harry Potter de HBO MaxAlastair Stout interpreta a Ron Weasley en la serie de Harry Potter de HBO MaxHBO / Warner Bros.
  • John Lithgow - Albus Dumbledore

John Lithgow interpreta a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter de HBO MaxJohn Lithgow interpreta a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter de HBO MaxHBO / Warner Bros.
  • Paapa Essiedu - Severus Snape

Paapa Essiedu interpreta a Severus Snape en la serie de Harry Potter de HBO MaxPaapa Essiedu interpreta a Severus Snape en la serie de Harry Potter de HBO MaxHBO / Warner Bros.
  • Nick Frost - Rubeus Hagrid

Nick Frost interpreta a Rubeus Hagrid en la serie de Harry Potter de HBO MaxNick Frost interpreta a Rubeus Hagrid en la serie de Harry Potter de HBO MaxHBO / Warner Bros.
  • Janet McTeer - Minerva McGonagall

Janet McTeer interpreta a Minerva McGonagall en la serie de Harry Potter de HBO MaxJanet McTeer interpreta a Minerva McGonagall en la serie de Harry Potter de HBO MaxHBO / Warner Bros.
  • Lox Pratt - Draco Malfoy

Lox Pratt interpreta a Draco Malfoy en la serie de Harry Potter de HBO MaxLox Pratt interpreta a Draco Malfoy en la serie de Harry Potter de HBO MaxHBO / Warner Bros.
  • Johnny Flynn - Lucius Malfoy
  • Warwick Davis - Filius Flitwick
  • Anton Lesser - Ollivander
  • Gabriel Harland - George Weasley
  • Ruari Spooner - Percy Weasley
  • Rory Wilmot - Neville Longbottom
  • Luke Thallon - Profesor Quirrell
  • Elijah Oshin - Dean Thomas
  • Bertie Carvel - Cornelius Fudge
  • Katherine Parkinson - Molly Weasley
  • Paul Whitehouse - Argus Filch
  • Daniel Rigby - Vernon Dursley
  • Bel Powley - Petunia Dursley
  • Amos Kitson - Dudley Dursley
  • Louise Brealey - Madame Rolanda Hooch
  • Sienna Moosah - Lavender Brown
  • Alessia Leoni - Parvati Patil
  • Leo Earley - Seamus Finnigan
  • Lambert Wilson - Nicolas Flamel
  • Marthe Keller - Perenelle Flamel
  • Leigh Gill - Griphook
  • Finn Stephens - Vincent Crabbe
  • William Nash - Gregory Goyle
  • Sirine Saba - Pomona Sprout
  • Richard Durden - Cuthbert Binns

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