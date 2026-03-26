El reparto de la serie de Harry Potter: los 'nuevos' Snape, Draco Malfoy o Hagrid cobran vida en el primer tráiler

Paapa Essiedu como Severus Snape, John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Bel Powley como Petunia Dursley

Los detalles La serie de Harry Potter comenzará a emitirse esta Navidad y narrará las aventuras de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en Hogwarts. 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' promete expandir el universo que conocemos de los libros y las películas de la saga más mágica.

Harry Potter regresa a nuestras pantallas como serie, con el estreno de "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" estas Navidades en HBO Max. Esta serie tendrá siete temporadas, una por cada libro de J.K. Rowling, y la primera contará con ocho episodios. La producción se extenderá durante una década para explorar detalles no abordados en las películas. El tráiler muestra al nuevo elenco, incluyendo a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Harry Potter vuelve a nuestras pantallas en forma de serie. La saga ha lanzado un primer 'Revelio' con la publicación del tráiler de lo que podremos ver esta Navidad, fecha de estreno de 'Harry Potter and the Philosopher’s Stone' ('Harry Potter y la Piedra Filosofal'), la que se antoja como la primera de las siete temporadas con las que podría contar la serie, una por cada uno de los libros de la saga de J.K. Rowling.

La primera temporada contará con ocho episodios y se podrá ver en la plataforma HBO Max. Está previsto que la producción se extienda a lo largo de una década para contar con detalle aquellas partes de los libros que hayan podido quedar sin explorar en las ocho películas que ya existen de Harry Potter.

En ese primer tráiler hemos podido ver en movimiento a los 'nuevos' Harry Potter, Hermione Granger o Ron Weasley, un nuevo elenco que ha generado, cuanto menos, una enorme conversación y que ha dividido a los seguidores de la saga. A continuación, vemos algunos de los personajes a los que hemos podido ver en el tráiler y a los actores que los interpretan:

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Dominic McLaughlin interpreta a Harry Potter en la serie de Harry Potter de HBO Max

Arabella Stanton - Hermione Granger

Arabella Stanton interpreta a Hermione Granger en la serie de Harry Potter de HBO Max

Alastair Stout - Ron Weasley

Alastair Stout interpreta a Ron Weasley en la serie de Harry Potter de HBO Max

John Lithgow - Albus Dumbledore

John Lithgow interpreta a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter de HBO Max

Paapa Essiedu - Severus Snape

Paapa Essiedu interpreta a Severus Snape en la serie de Harry Potter de HBO Max

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Nick Frost interpreta a Rubeus Hagrid en la serie de Harry Potter de HBO Max

Janet McTeer - Minerva McGonagall

Janet McTeer interpreta a Minerva McGonagall en la serie de Harry Potter de HBO Max

Lox Pratt - Draco Malfoy

Lox Pratt interpreta a Draco Malfoy en la serie de Harry Potter de HBO Max

Johnny Flynn - Lucius Malfoy

Warwick Davis - Filius Flitwick

Anton Lesser - Ollivander

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Rory Wilmot - Neville Longbottom

Luke Thallon - Profesor Quirrell

Elijah Oshin - Dean Thomas

Bertie Carvel - Cornelius Fudge

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Paul Whitehouse - Argus Filch

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Amos Kitson - Dudley Dursley

Louise Brealey - Madame Rolanda Hooch

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnigan

Lambert Wilson - Nicolas Flamel

Marthe Keller - Perenelle Flamel

Leigh Gill - Griphook

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

Sirine Saba - Pomona Sprout

Richard Durden - Cuthbert Binns

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