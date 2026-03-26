Se estrena este año
El reparto de la serie de Harry Potter: los 'nuevos' Snape, Draco Malfoy o Hagrid cobran vida en el primer tráiler
Los detalles La serie de Harry Potter comenzará a emitirse esta Navidad y narrará las aventuras de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en Hogwarts. 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' promete expandir el universo que conocemos de los libros y las películas de la saga más mágica.
Resumen IA supervisado
Harry Potter regresa a nuestras pantallas como serie, con el estreno de "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" estas Navidades en HBO Max. Esta serie tendrá siete temporadas, una por cada libro de J.K. Rowling, y la primera contará con ocho episodios. La producción se extenderá durante una década para explorar detalles no abordados en las películas. El tráiler muestra al nuevo elenco, incluyendo a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.
* Resumen supervisado por periodistas.
Harry Potter vuelve a nuestras pantallas en forma de serie. La saga ha lanzado un primer 'Revelio' con la publicación del tráiler de lo que podremos ver esta Navidad, fecha de estreno de 'Harry Potter and the Philosopher’s Stone' ('Harry Potter y la Piedra Filosofal'), la que se antoja como la primera de las siete temporadas con las que podría contar la serie, una por cada uno de los libros de la saga de J.K. Rowling.
La primera temporada contará con ocho episodios y se podrá ver en la plataforma HBO Max. Está previsto que la producción se extienda a lo largo de una década para contar con detalle aquellas partes de los libros que hayan podido quedar sin explorar en las ocho películas que ya existen de Harry Potter.
En ese primer tráiler hemos podido ver en movimiento a los 'nuevos' Harry Potter, Hermione Granger o Ron Weasley, un nuevo elenco que ha generado, cuanto menos, una enorme conversación y que ha dividido a los seguidores de la saga. A continuación, vemos algunos de los personajes a los que hemos podido ver en el tráiler y a los actores que los interpretan:
- Dominic McLaughlin - Harry Potter
- Arabella Stanton - Hermione Granger
- Alastair Stout - Ron Weasley
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Janet McTeer - Minerva McGonagall
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Johnny Flynn - Lucius Malfoy
- Warwick Davis - Filius Flitwick
- Anton Lesser - Ollivander
- Gabriel Harland - George Weasley
- Ruari Spooner - Percy Weasley
- Rory Wilmot - Neville Longbottom
- Luke Thallon - Profesor Quirrell
- Elijah Oshin - Dean Thomas
- Bertie Carvel - Cornelius Fudge
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Amos Kitson - Dudley Dursley
- Louise Brealey - Madame Rolanda Hooch
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnigan
- Lambert Wilson - Nicolas Flamel
- Marthe Keller - Perenelle Flamel
- Leigh Gill - Griphook
- Finn Stephens - Vincent Crabbe
- William Nash - Gregory Goyle
- Sirine Saba - Pomona Sprout
- Richard Durden - Cuthbert Binns
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