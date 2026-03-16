¿Por qué está Sean Penn en Ucrania? Todo lo que se sabe de su ausencia en los Premios Oscar

En 2022, el actor viajó a Ucrania para rodar un documental sobre la invasión rusa y le llevó a Zelenski una de sus estatuillas de los Oscar, que quedará en el país "como símbolo de fe en la victoria" hasta el final del conflicto.

En 2022, Sean Penn viajó a Ucrania para grabar un documental sobre la invasión rusa; en aquel momento, el conflicto sólo llevaba abierto unos meses, y el actor y director estadounidense tuvo que salir del país andando, a través de la frontera terrestre con Polonia. Durante su paso por el país, entregó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, una de las estatuillas que había recibido: también en aquel momento, Penn tenía dos Oscar como mejor actor, uno por 'Mystic River' (2003) y otro por 'Milk' (2008). El premio se quedó en Kyiv como "símbolo de fe en la victoria" y se pactó que allí se quedara hasta el final del conflicto.

Ahora, más de cuatro años después del inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, Penn ha recibido su tercera estatuilla, pero no ha estado presente en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar precisamente por estar en Ucrania. Kieran Culkin, quien recibió este premio en la ceremonia del año pasado por 'A real pain', fue el encargado de anunciar el ganador y, ante su ausencia, de recibirlo en nombre de Penn: "Sean Penna no ha podido estar aquí... o no ha querido. Así que aceptaré el premio en su nombre".

Un clásico ausente de muchas entregas de premios

Lo cierto es que Penn ha estado ausente en muchas ocasiones en diferentes ceremonias de entrega de premios de cine. La última vez, este mismo año: no acudió a las galas de los Premios Actor (antes, SAG) ni a la de los BAFTA, en las que fue seleccionado como ganador a mejor actor de reparto por su brillante interpretación en 'Una batalla tras otra', que también se ha coronado como mejor película en los Oscar, frente a otras como 'Los pecadores' o 'Valor sentimental'.

En el pasado, también estuvo ausente en otras ceremonias de los Oscar, pese a estar nominado (en 1996, 2000 y 2002), aunque sí acudió cuando se llevó las dos estatuillas que tenía hasta ahora. Eso sí, siempre con la crítica presente, ya que Penn ha sido bastante claro con su postura sobre la industria del cine y la cultura de los premios, expresando cierto escepticismo sobre su valor real.

"Prefiero no estar nominado a sentirme presionado a participar. Mi querida amiga Julia Robers dice, y yo sonrío y asiento, que cualquiera que diga que no quiere ganar el Oscar miente. Pero no es verdad. No se trata de querer ganar, se trata de todo lo que conlleva, de las sonrisas, de las afirmaciones. Para mí, es simplemente una cuestión de ansiedad social. No me resulta cómodo", llegó a decir en una entrevista a 'Newsweek'.

¿Por qué está ahora Sean Penn en Ucrania?

Su visita de hace cuatro años se conocía y también su objetivo: rodar un documental. En esta ocasión, no hay información oficial sobre la naturaleza de sus planes en Ucrania. De hecho, ni siquiera hay información oficial de que esté en Ucrania: el diario 'The New York Times' fue quien dio esta información, en base a los datos ofrecidos por dos personas bajo condición de anonimato al no estar autorizadas a hablar del tema que aseguraron que Penn viajó a Europa porque tenía prevista una visita al país ucraniano a finales de esta semana pasada, coincidiendo con la celebración de los Oscar.