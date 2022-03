Will Smith ha pedido perdón a Chris Rock tras abofetearle en pleno directo de la gala de los Óscar. Sin embargo, puede que este no sea el punto y final de esta grave polémica. Son muchas las voces que piden que la Academia le retire la estatuilla dorada ¿Puede Will Smith perder su Óscar como mejor actor?

Lo cierto es que nunca, a lo largo de las 94 Ediciones de los Premios Oscar, se le ha retirado a nadie el galardón. Sí ha habido expulsiones de la Academia, pero no una retirada de la estatuilla.

La última y más sonada expulsión fue la del productor Harvey Weinstein, involucrado en decenas de casos de abusos sexuales en Hollywood. Todo un escándalo que se denunció con el 'Me Too' y en el que decenas de actrices desvelaron los abusos de poder en la industria del cine.

Con la expulsión de Weinstein, premio de la Academia por 'Shakespeare in Love' (Shakespeare enamorado) de 1998, la Academia impulsó su primer código de conducta para los más de 8.400 miembros que la componen. Era 2017. En él se estipula que la Academia no es lugar para "personas que abusan de su estatus, poder o influencia de una manera que viola los estándares de decencia".

La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación

"La membresía de la academia es un privilegio que se ofrece solo a unos pocos dentro de la comunidad global de cineastas", dice también. "Además de lograr la excelencia en el campo de las artes y las ciencias cinematográficas, los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia de respeto por la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomenta la creatividad", añade.

Y hablan directamente de sanciones por cualquier abuso ligado a "estatus, poder o influencia de una manera que se viole los estándares reconocidos de decencia". "La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad", sentencian

Así, bajo este paraguas normativo, la Academia podría suspender o expulsar a aquellos que violen el código de conducta o "comprometan la integridad" de la institución.

Es verdad que el código de conducta no habla de forma específica de qué puede suceder si se produce una agresión en la entrega de premios, tal vez porque era inimaginable en el gremio. Tal fue el 'shock' por lo que se acababa de producir en pleno directo, que la Academia tardó en reaccionar más de lo deseado. Fue varias horas después de la bofetada cuando en un escueto tuit y sin mencionar a ninguno de los implicados, la Academia condenaba todo tipo de acción violenta.

Y ya en frío, casi un día después de la agresión y tras una reunión de urgencia de la directiva de los Oscar, lanzaban un comunicado en el que anunciaban la apertura de una "investigación formal" contra el actor en la que estudiarán futuras acciones. "La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el show de anoche", reza el comunicado. "Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", matizan.

Mientras, desde las altas esferas del poder en Hollywood se guarda silencio. Una muestra más de la popularidad, influencia y aceptación en taquilla de Will Smith.

Una broma de muy mal gusto y una violenta reacción

Los Smith han dicho basta y no han entendido como una broma el comentario de Chris Rock sobre la alopecia que sufre Jada Pinket-Smith. Ante millones de personas, Rock comparaba a Jada con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott: "No puedo esperar para ver G.I. Jane", decía en referencia a la cabeza rapada del personaje.

Tras esto, su esposo Will Smith se levantaba de su asiento y se dirigía a Rock para pegarle una bofetada ante un público enmudecido. Al volver a su asiento, el actor continuaba gritando: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca".

Un momento muy tenso tras el que Rock continuaba con entereza presentando la gala y que tenía su broche final en el discurso de Smith al recoger su estatuilla. Entre lágrimas y sin pedir perdón a Chris Rock, Smith justificaba su actuación ante la Academia y los espectadores como un "acto de amor" hacia su familia.