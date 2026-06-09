De la princesa Leonor y la infanta Sofía a Penélope Cruz y Javier Bardem: nadie se quiere perder a Bad Bunny

Javi Hoyos ha compartido una imagen que le ha llegado en la que se puede ver cómo la princesa Leonor y la infanta Sofía han acudido al concierto de Bad Bunny junto a unos amigas, al igual que Penélope Cruz y Javier Bardem.

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo Javier Bardem y Penélope Cruzse lo han pasado en grande en el palco del concierto de Bad Bunny, lo que ha provocado un debate en plató sobre cuál es la mejor ubicación para disfrutarlo. "Si tú vas a escoger entre palco o casita, palco, a no ser que seas un notas", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Rocío Cano confiesa que ella prefiere "casita". "Es que tú eres una notas", asegura el presentador, que destaca que sería "la típica que daría codazos". Por último, Tatiana Arús cuenta que la princesa Leonor y la infanta Sofía también acudieron al concierto tras la visita del papa, según ha publicado Javi Hoyos.

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