Zapeando 'llega' hasta la casita de Bad Bunny gracias a Mónica Cruz, en vídeo: "Con que vaya uno de la mesa ya nos vale"

La zapeadora ha asistido a uno de los conciertos del artista de Puerto Rico en Madrid y, además, ha disfrutado del mismo desde la ya célebre casita. Mónica, además, estaba acompañada por, entre otros, su hermana Penélope.

Isabel Forner, en varias ocasiones, ha pedido poder asistir a uno de los conciertos que Bad Bunny va a celebrar en nuestro país y, además, ser una de las invitadas a la casita, la zona en la que suelen situarse muchos de los VIP.

Por el momento, la zapeadora no ha conseguido su objetivo, pero Zapeando sí que ha podido estar presente en este enclave gracias a una de sus zapeadoras: Mónica Cruz. "Una de las nuestras se infiltró en la casita", comenta Nacho García, "con que vaya uno de la mesa ya nos vale".

El periodista Javi Hoyos ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que desvela que la bailarina disfrutó del concierto del puertorriqueño desde en este lugar. Mónica no estaba sola, ya que estaba acompañada de su hermana Penélope Cruz, Lluis Tosar, Óscar Jaenada y Goya Toledo.

"Ya solo queda infiltrar a Isabel en la misa del papa y a Miki como entrenador del Real Madrid", añade Maya Pixelskaya. Forner comenta que Mónica estaba "guapísima" y que le pidió que se pusiera delante para poder verla bien.

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