David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges cantan el himno dedicado al papa León XIV en el Bernabéu

"Bustamante cuando sale de elegante es Il Divo", destaca Alfonso Arús la ver en este vídeo cómo el artista canta también el Himno de la Alegría en la visita del papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu.

David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges emocionaron a todos cantando en el Estadio Santiago Bernabéu el himno escrito para la visita del papa a España. "Es impresionante, se te pone la piel de gallina", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús enseña cómo Bustamante también interpretó el Himno de la Alegría. "Hoy me recuerda más que nunca a Il Divo", destaca Alfonso Arús en el vídeo, donde también destaca cómo Diana Navarro ha cantando el tradicional chotis madrileño.

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