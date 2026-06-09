Ahora

Visita el papa

David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges cantan el himno dedicado al papa León XIV en el Bernabéu

"Bustamante cuando sale de elegante es Il Divo", destaca Alfonso Arús la ver en este vídeo cómo el artista canta también el Himno de la Alegría en la visita del papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu.

David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges cantan el himno dedicado al papa León XIV en el Bernabéu

David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges emocionaron a todos cantando en el Estadio Santiago Bernabéu el himno escrito para la visita del papa a España. "Es impresionante, se te pone la piel de gallina", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús enseña cómo Bustamante también interpretó el Himno de la Alegría. "Hoy me recuerda más que nunca a Il Divo", destaca Alfonso Arús en el vídeo, donde también destaca cómo Diana Navarro ha cantando el tradicional chotis madrileño.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. León XIV recibe a seis víctimas de abusos de la Iglesia y una serie de "propuestas" para que "las heridas encuentren consuelo", pero deja fuera a las más críticas
  2. El juez del caso Leire cita como testigo a Cristina Narbona e imputa a la abogada de Koldo
  3. La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"
  4. Ni Trump frena a Netanyahu: el primer ministro israelí advierte a Irán que si ataca responderá "con contundencia" mientras mantiene su operación en Líbano
  5. Ola de robos en joyerías de centros comerciales de Madrid: sospechan de la existencia de una nueva banda criminal especializada en estos asaltos
  6. Un primer examen de las joyas de Zapatero concluye que valdrían al menos un millón de euros: serían diamantes, esmeraldas y rubíes