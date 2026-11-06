Más allá de 'El Alquimista' hay otro Paulo Coelho: el de las historias de cinco minutos

El círculo de la felicidad reúne relatos breves con tono de parábola. De esos que buscan dejar una idea dando vueltas después de la lectura y que no piden más de un rato de tu día.

Si recordáis aquellos años de colegio y catequesis —los que vivieseis en el seno de una familia católica practicante como es mi caso— seguro que os vienen a la memoria aquellos libros en los que se contaban pasaje bíblicos sobre Jesús y los personajes que pueblan La Biblia. El círculo de la felicidad no es eso.

Estamos ante una colección de relatos que no le hace ascos a nombrar a Dios, a Jesús y al catolicismo

Que no se me asusten los agnósticos o los ateos. No estamos ante un libro aleccionador o santurrón, pero sí estamos ante una colección de relatos que no le hace ascos a nombrar a Dios, a Jesús y al catolicismo en nombre de eso que llaman "felicidad". No son todos los relatos, pero sí unos cuantos.

Creo que era importante hacer este aviso antes de ir al meollo.

El otro Coelho

Si os pregunto por Paulo Coelho, muchos me vais a decir: "El alquimista". Normal. Se ha publicado en más de 170 países y se ha traducido a 83 idiomas. Pero hay otro Coelho. Más modesto, que no escribe novelas sino historias de las que se leen en cinco minutos.

Escribir siempre ha estado en el ADN de este brasileño natural de Río de Janeiro que se dedicó al teatro, al periodismo y a la música antes de volcarse en la literatura. Con estos antecedentes es normal entender que esa pulsión por la historias cortas le venga de lejos.

Hay otro Coelho que no escribe novelas sino historias de las que se leen en cinco minutos

Maktub es el mejor ejemplo. Salió de las columnas que escribió durante un año para el diario Folha de Sao Paulo. Reúne más de 170 relatos cortos. Años después llegó Como el río que fluye, otra selección de relatos breves y reflexiones.

El círculo de la felicidad pertenece a esa misma familia. No es el Coelho de las grandes aventuras. Es el Coelho que te susurra al oído. El que prefiere contarte algo pequeñito y dejar que lo demás lo hagas tú.

Para leer a sorbos

Este libro no está pensado para pasar ratos muy largos en su compañía. A lo largo de sus 184 páginas desfilan personas, animales y pueblos que atraviesan pérdidas, deseos, esperanzas y descubrimientos. En algunos de sus relatos aparece un pueblo que anhela la lluvia y una mariposa nocturna que se enamora de una estrella.

Este libro no está pensado para pasar ratos muy largos en su compañía

Todo con tono de parábola, de esas que buscan dejar una idea dando vueltas después de la lectura. Y no me refiero sólo a las palabras. A esta obra le acompañan unas maravillosas ilustraciones dibujadas por Sebastià Cabot. Y vaya si se agradecen. Los relatos respiran mejor gracias a ellas.

Hay un detallito que me ha hecho especial gracia. El título original es O círculo da alegria. Habla de alegría, no de felicidad. La diferencia importa porque felicidad suena a estado permanente y la alegría es un ratito. Que es justo lo que da este libro: ratitos

Dios en miniatura

Que Coelho hable de Dios no es noticia. En La quinta montaña, el profeta Elías recibe de Dios la orden de abandonar Israel. Lo que cambia en el libro que tenemos entre manos es la escala. Lo hace en miniatura y sin pedirte que creas nada. Como os decía al principio, no ocurre en todos los relatos. Pero cuando aparece, lo hace con la naturalidad de quien lleva toda la vida hablando de lo mismo.

Si este libro se lee con calma, con reposo, uno al día como mucho, funciona

Es un libro de los que da gusto tomar a sorbitos. Quien se lo lea del tirón descubrirá que la tercera moraleja ya se la veía venir desde la primera línea. Es el precio de las parábolas. El final se adivina. Pero si se lee con calma, con reposo, uno al día como mucho, funciona. Lo mismo sirve para quien llega de El Alquimista con ganas de más que para quien nunca ha leído a Pablo Coelho y quiere probar sin comprometerse con una novela.

No va a cambiaros la vida. Pero, a veces basta con que os la ordene un ratito. Sin catequesis. O casi.

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