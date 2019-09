Los integrantes de The Beatles Paul McCartney y Ringo Starr se han reunido para grabar una nueva versión de una de las últimas canciones escritas por John Lennon antes de su asesinato: 'Grow Old With Me'.

Además, el tema contará, en cierto modo, con la participación de los llamados 'Fab Four', pues incluirá una parte de una canción de George Harrison, quien falleció en 2001, según ha informado 'The Guardian'.

'Grow Old With Me', fue una de las composiciones que Lennon escribió durante las sesiones de grabación de su último álbum 'Double Fantasy'. Este fue publicado tan solo un mes antes de que el artista fuese disparado en la entrada del Edificio Dakota en diciembre de 1980.

Ringo Starr ha asegurado que él desconocía que John hubiese grabado una versión 'demo' de la canción hasta que el productor musical Jack Douglas, quien en su momento se encargó de los arreglos de 'Double Fantasy', se la mostró.

"Jack me preguntó si alguna vez había escuchado las 'Bermuda Tapes', las 'demos' de John de aquella época", ha explicado el batería. "Yo nunca había escuchado todo esto... simplemente me encantó esta canción. La canté lo mejor que pude. Me emociono mucho cuando pienso en John así de profundo", ha añadido.

El tema, coescrito por Yoko Ono, habla sobre crecer junto a la persona a la que se ama, acompañándose el uno al otro hasta el final. "Realmente quería que Paul la tocase y él accedió. Paul vino, tocó el bajo y cantó un poco conmigo", ha contado Starr. El músico ha expresado, también, su deseo de que toda la banda se 'reuniese' en esta canción.

"John está presente en ella de alguna manera. Yo estoy en ella y Paul también. No es una campaña publicitaria, esto es simplemente lo que quería. Y en los acordes que Jack ha dispuesto para este tema, si los escuchas de verdad, forman una línea de la canción de Harrison 'Here Comes The Sun'. Así que, de algún modo, estamos los cuatro", ha expresado el que fuera batería de The Beatles.

Desde la separación del grupo en 1970, McCartney y Starr han trabajado juntos en varios proyectos. Entre ellos está el último álbum del batería, 'What's My Name', del que formará parte 'Grow Old With Me' y que se estrenará el próximo octubre.

Hace poco se conocía, gracias a una grabación de 1969, que, justo antes de separarse, el grupo estaba pensando en sacar un nuevo disco. Un dato que desmontaba la teoría histórica de que The Beatles tenía pensado romperse tras el clímax artístico de 'Abbey Road', que ahora cumple 50 años.