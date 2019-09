Una cinta presentada por el historiador del grupo The Beatles Mark Lewisohn ha revelado que la icónica banda británica tenía en mente sacar un nuevo disco justo antes de su separación.

En la grabación, que data del 8 de septiembre de 1969, John Lennon, Paul McCartney y George Harrinson hablan sobre cómo sera su próximo álbum, una conversación a dos semanas del estreno del emblemático 'Abbey Road', según ha informado 'The Guardian'.

"Ringo, no puedes estar aquí, pero esto es para que puedas oír lo que estamos discutiendo", comienza diciendo Lennon. El batería no había podido acudir a la reunión en la sede de Apple en Savile Road por culpa de un problema intestinal.

Los tres integrantes plantean la idea de sacar un nuevo disco, con un 'single' que podría llegar antes de Navidad. Una revelación rompe la teoría histórica de que los Beatles querían dejar el grupo en el momento de clímax artístico que representó 'Abbey Road'.

Hablan sobre qué canción presentar primero al público, y John sugiere que cada uno traiga cuatro canciones como candidatas. Asimismo, Lennon propone que en este nuevo disco hagan algo inédito hasta entonces para la banda: dar crédito individual en las canciones.

De esta forma, el álbum contaría con cuatro canciones de Paul, cuatro de George y cuatro suyas; aparte de dos de Ringo. Hasta ese momento, según ha indicado Lewisohn, habían optado por mantener unida la dupla artística 'Lennon & MacCartney'.

En la grabación puede escucharse cómo Paul, al parecer no del todo contento con el reparto, reacciona haciendo una burla irónica sobre las composiciones de Harrison: "Pensaba que hasta este álbum las canciones de George no eran tan buenas".

"Es una cuestión de gustos. A lo largo de tiempo, a la gente le han gustado mis canciones", defiende el guitarrista. A él se le atribuyen temas de la banda como 'Here Comes The Sun', 'Something' o 'While My Guitar Gently Weeps'.

John pone calma haciendo referencia a 'Maxwell's Silver Hammer', una canción que McCartney había compuesto para 'Abbey Road'. Lennon insinúa que a ninguno le gustó y sugiere que cedan ese tipo de composiciones a otros artistas. "La grabé porque me gustaba", termina declarando Paul.

Este septiembre, el icónico 'Abbey Road', con su característica portada cruzando la calle, cumple 50 años. Este fue el último disco que los Beatles grabaron antes de separarse, un trabajo al que Lewisohn hace honor con un espectáculo en el que presenta material inédito del grupo, así como las sesiones de grabación del álbum.