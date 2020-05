'Out', que en español significa 'Salir', es el primer cortometraje de Pixar que tiene como protagonista a un joven abiertamente homosexual.

El corto de animación, obra del autor Steven Clay Hunter y que ya está disponible en la plataforma Disney+, aborda la temática LGTBI a través de la historia de Greg, un joven que debe salir del armario frente a sus padres.

Greg está a punto de mudarse con su novio Manuel cuando aparecen sus padres, dispuestos a ayudarle con la mudanza. Ellos desconocen que su hijo tiene un novio, y Greg no sabe cómo decírselo.

Un gran paso para la industria de Disney

Para ello, cuenta con la, que hacen posible que al final de los nueve minutos del vídeo los padres conozcan un poco mejor a su hijo.

'Out' supone un gran paso en la industria de Disney para los fans que llevaban años pidiendo un personaje homosexual en alguna de sus creaciones. Además, es un gran ejemplo de igualdad para los niños y niñas que ven sus películas.

De hecho, la comunidad LGTBI+ propuso recientemente "una novia para Elsa", en la película de 'Frozen: El reino del hielo'. La protagonista y la famosa canción de la banda sonora 'Let it go' se han convertido en auténticos símbolos LGTBI.

Si bien la compañía no respondió a esta demanada por parte del colectivo, con el lanzamiento de la plataforma Disney + se han empezado a incluir tramas LGTBI+ entre sus series, como es el caso de 'High School Musical: La serie el musical' con una pareja gay, o el personaje bisexual de la serie animada 'Star vs. Las fuerzas del mal'.