Paula Bonet no fue la única. Otras mujeres también sufrieron acoso durante meses por parte del mismo presunto agresor. Dos víctimas del presunto acosador de la artista han querido hacer público su caso. Una de ellas denuncia que, sin conocerle de nada, este hombre le mandó un primer mensaje a Facebook en 2019. Le escribió lo siguiente: "Hola, tienes cara de SIDA. Estaba bromeando, guapa".

Dice que un año después invadió su cuenta de Twitter. "Yo nunca le contestaba porque soy partidaria de ignorar a este tipo de gente", denuncia la víctima. Pero cuando se decidió a contestarle para que la dejase en paz, su respuesta, según asegura a laSexta, fue peor que nunca: "Que sí, cariño. Que sí. Que me lo quedo de recuerdo. Que no te preocupes que no te olvidaré, y ya verás como algún día te reparo, te actualizo y te incorporo la marcha atrás".

Al conocer la denuncia de Paula Bonet, contactó con ella: "Le dije: '¿Es posible que sea el mismo?'. Ella me lo confirmó. Es muy importante que se le encierre porque es un peligro". A través de Twitter, otra mujer, como las dos anteriores, denuncia el mismo acoso. Empezó por WhatsApp. Le contestó porque pensaba que necesitaba amigos: "Luego vi mensajes extraños y empezaron a ser muchos, y más y más. Le dije que parase. No lo hizo".

Dejó de contestarle, pero él seguía: "Me mandaba mensajes a las tantas de la mañana. Mensajes sin ningún sentido. Daba un poco de miedo. Mi reacción a eso fue ignorarle y hacerle el vacío tanto personalmente como por el móvil". Intentó solucionarlo, incluso, cara a cara, pero sin éxito. "Es inaceptable. Es recurrente y debería primar ante todo no darle impunidad al acoso, porque no va a ir a menos". Ambas sostienen que los hechos que denuncia Bonet son muchísimo más graves.

Aun así, insisten en que su presunto acosador, ahora en libertad, pague por todo. La Fiscalía pide para él pide tres años de prisión; la acusación particular, cuatro por coacciones, amenazas y por quebrantamiento de la orden de alejamiento a Paula Bonet. La abogada de Paula sostiene que el presunto acosador tiene además otra causa -ya judicializada- por delitos similares.