Un vecino de Niscemi (Italia), tras el derrumbamiento de casas por un corrimiento de tierra que deja imágenes escalofriantes: "Hay mucha ansia, mucha tristeza"

Brian Sarria, un hostelero ecuatoriano que tiene un negocio en el pueblo ha explicado cuál es la situación después de que muchos vecinos hayan tenido que ser desalojados de sus casas por seguridad y otros las hayan perdido.

Un fuerte corrimiento de tierra ha dejado buena parte de la localidad siciliana de Niscemi (Italia) al borde del precipicio, así como ha obligado a desalojar a cerca de 1.500 personas de sus casas. Uno de los habitantes de este pueblo es Brian Sarria, un hostelero ecuatoriano que regenta un restaurante, que ha señalado que los vecinos están "derrumbados", pero "todo el pueblo está unido". "Aquí hay mucha ansia, mucha tristeza, hay gente que ha perdido sus casas, pero gracias a Dios no ha habido fallecidos", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que en su caso tiene "la suerte de poder estar abierto", puesto que la zona roja mide unos 150 metros y su negocio está a 200 metros. "Somos pocos los que tenemos restaurantes y bares abiertos, todos los demás están cerrados", ha relatado al tiempo que ha aseverado que "es una pena todo lo que se está viviendo".

"Ayer por la noche nos hicieron desalojar nuestra zona y no se sabe cuándo vamos a volver", ha recordado al tiempo que ha señalado que tras el susto están recurriendo a "familiares y amigos que viven en otras zonas para poder estar más seguros". Igualmente, ha informado de que en Niscemi viven "muchos ancianos, muchos niños" y las escuelas están cerradas. "Yo tengo un niño de cinco años que le ha perjudicado en este caso también su escuela y no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo van a actuar", ha agregado.

Por último, ha expresado que su restaurante está ubicado en el casco histórico, donde "se está generando prácticamente todo", es decir, donde paran todos los efectivos que trabajan en la zona: "Les estamos dando de comer a ellos, porque todo está cerrado".

Con todo, según han informado los geólogos que trabajan en la zona, este corrimiento nada tendría que ver con las precipitaciones, sin embargo, como ha detallado la jefa de meteorología de laSexta, Joanna Ivars, el suelo es de "arenisca, inestable y podría estar asociado". No obstante, ha apelado a la prudencia hasta que no se conozcan los resultados del estudio de atribución.

