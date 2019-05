Lo nuevo de Quentin Tarantino se estrena en Cannes: 'Once Upon a Time in Hollywood', con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio

'Once Upon a Time in Hollywood', de Quentin Tarantino, es una de las películas más esperadas del Festival de Cannes. Este martes se estrena en una sesión de gala y el director la presentará en rueda de prensa este miércoles.

Tarantino ha pedido mediante una carta difundida en Twitter que nadie desvele nada que pueda impedir a los espectadores disfrutar de la película.

"Adoro el cine. Vosotros adoráis el cine, es un viaje para descubrir una historia por primera vez. Estoy deseando compartir 'Once Upon a Time in Hollywood'con la audiencia", señala Tarantino.

"Solo pido que todo el mundo evite revelar algo que pueda impedir a audiencias posteriores tener la experiencia de ver la película de la misma forma", finaliza el mensaje, firmando por Quentin.

La película se sitúa en el Hollywood de 1969 y está protagonizada por una estrella de la televisión, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble, Cliff Booth (Brad Pitt), con los terroríficos asesinatos de Charles Manson como telón de fondo. Margot Robbie, James Marsden, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell o el recientemente fallecido Luke Perry completan el amplio reparto.