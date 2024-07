El compositor y productor teatral español Nacho Cano, quien ha quedado en libertad provisional este martes después de declarar ante la Policía por la supuesta contratación ilegal de migrantes para el espectáculo musical 'Malinche', ha denunciado que "van a por mí porque apoyo a Ayuso".

Así lo ha asegurado Cano en una rueda de prensa en su despacho de abogados con los 17 becarios de México que forman parte de la obra y que estaban en un régimen de 500 euros. Para Cano, "la Policía actúa con impunidad sacando las cosas de contexto para buscar una acusación, para ir a por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso. No hay ninguna otra razón". "Ya han ido a por su novio, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo", ha añadido.

"Yo no estoy detenido, yo no he hecho nada", ha insistido el productor, quien además, ha atacado a los medios por dar la noticia este mediodía. "Ellos ya dan la noticia como que estoy detenido para que la gente diga "fíjate"", ha comentado Cano, quien ahora se encuentra a la espera de ser citado por el juzgado que lleva la investigación, según fuentes policiales.