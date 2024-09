Como recoge en uno de sus diálogos la película 'Still Alice': "A veces veo las palabras colgando delante de mí y no logo alcanzarlas. No sé quién soy y no sé qué será lo siguiente que pierda". Es la crudeza de una enfermedad que las películas han retratado en muchas ocasiones. "Tengo la enfermedad del Alzheimer", se recoge en otro extracto del largometraje.

Como el cine, otras disciplinas artísticas ayudan a contribuir a que quienes la padecen, como sus recuerdos, no caigan en el olvido. Carmen Ibeas, actriz y productora de 'Aquellas migas de pan': "Cuando vas a ver una obra de teatro o una película, tienes esa hora o hora y media a oscuras para centrarte únicamente en esa historia".

Es sobre las tablas como Carmen, con 'Aquellas migas de pan', intenta llegar al espectador y concienciar sobre el Alzheimer: "Les alivia hablar con los espectadores de al lado y a veces se aconsejan entre ellos: '¿Cómo lo has vivido tú?, ¿cómo has ayudado a tu familiar?' Y son momentos mágicos"

Blais Peri, productor del cortometraje 'Alzheimer', abrazó la poesía para encontrar respuestas "y para reflexionar sobre diversas cuestiones sociales a través del cine y de la poesía". E Iván Fuentes, director del cortometraje, consiguió transformar esos sentimientos: "El verdadero reto fue transformar esos bellos versos, que es algo abstracto, en imagen".

Y fue la pintura lo que, de alguna manera, salvó a Ana de la enfermedad. José Luis, su marido, señala: "Le marcaba una muerte neuronal de tres años y hemos conseguido duplicarla a seis años". Fue diagnosticada de Alzheimer genético con tan solo 39 años. Pero pincelada a pincelada, supo plasmar sus sentimientos, su vitalidad. José Luis explica que "para ella, la pintura ha sido sentirse viva, sentirse útil". Y así, aunque ella ya no lo recuerde, su legado, como su ejemplo, permanecerá para siempre.