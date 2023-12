El mundo del teatro, cine, televisión y la política española está de luto por la pérdida este sábado de la gran actriz Concha Velasco a los 84 años. Las reacciones tras su fallecimiento se han producido en masa nada más conocerse la noticia. Sus compañeros de profesión lloran su muerte, para quienes era una gran referente, y los políticos hablan de una actriz "grande entre las grandes e historia de España".

Directores de cines, actores, actrices y figuras del mundo de la televisión están recordando este sábado a la actriz a través de numerosos mensajes de pésame en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación. La Academia de Cine ha recordado este sábado a la "protagonista de 'Las chicas de la Cruz Roja', 'Tormento' o 'Más allá del jardín' que recibió el Goya de Honor en 2013". Su presidente, Fernando Méndez-Leite, ha afirmado en una entrevista en el canal '24 horas' de RTVE que a Velasco "le hubiera gustado ser recordada como una magnífica actriz mujer y una gran persona"

Las actrices Ángela Cremonte y Anabel Alonso han elogiado a un intérprete "inclasificable". "No la había con más energía. Ni más carácter. Ni más coqueta. Gracias, Concha. Feliz viaje", ha publicado Cremonte. Por su parte, Anabel Alonso ha expresado que "no ha visto nunca actriz tan completa" y "a la que le gustara tanto su profesión", por lo que "es una grandísima pérdida". La noticia "la ha dejado traspuesta" antes de participar en Logroño en la jornada final de 'Play La Rioja. II Festival de la Industria Audiovisual en La Rioja'. "Ya veías que no era la misma y que ya había perdido, pero nunca esperas el momento".

El actor y cineasta, Santiago Segura, en una publicación en la red social X se ha dicho "afortunado por haberla conocido, por haber trabajado con ella, por haber recibido su cariño y "por disfrutar de su talento en tantas ocasiones". El actor y amigo de Concha Velasco, Andrés Pajares, también ha recordado a la actriz como "una mujer divertida, extrovertida, con una vitalidad especial, y muy cariñosa y entrañable".

El humorista y presentador Andreu Buenafuente ha republicado en su cuenta de X un vídeo con el monólogo que Concha Velasco hizo en el programa 'Late Motiv', que él conduce, acompañado de un mensaje de despedida: "Adiós Concha. La artista más moderna y luminosa que hemos conocido. Siempre estará en mi vida. Un abrazo a la familia y ahora a honrar su recuerdo". Los periodista han reaccionado a una de las tristes noticias a escribir, "En mi casa, cuando mi madre calificaba a alguien diciendo 'Esa sí que es una artista' teníamos claro que estaba hablando de alguien fuera de serie. Y así llamaba siempre a Concha Velasco: ARTISTA", ha comentado el periodista de laSexta, Jordi Évole.

"Una mujer brillante", según los políticos

En el mundo de la política, el líder del Gobierno y el líder de la oposición han mostrado su consternación por la pérdida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado la figura de Concha Velasco como una de las más "carismáticas" artistas españolas, "grande entre las grandes e historia de España". El presidente ha lamentado que con su muerte se va un "mito de la cultura española", además de definirla como una mujer "valiente, comprometida" y referente de la cultura española en mayúsculas, tanto cine, como teatro, música y televisión. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha indicado que Concha es "una artista con mayúsculas que dedicó su vida al cine, el teatro y la televisión". "Todo mi afecto a sus hijos, a su familia y al mundo del espectáculo, que pierde hoy a uno de sus referentes", ha señalado.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha despedido a Concha, señalando que consiguió ser "una verdadera estrella sin renunciar a la sencillez, a la audacia, al talento y al inmenso cariño del público". "Perdemos un mito de la canción, el cine y el teatro en nuestro país, Hoy nuestro adiós será el primer paso para recordarla siempre", ha añadido. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado que "nos deja una parte muy importante de la historia de nuestro cine, de nuestra televisión y, en definitiva, de nuestras vidas". "Concha Velasco, una mujer brillante, que siempre hizo mejor nuestro país", ha escrito Díaz, mandando abrazos a su familia y compañeros.

También la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado su "gran pesar". "Muy querida amiga y magnífica artista de cine, teatro y televisión, que forma parte de nuestra historia colectiva y tendremos siempre en la memoria y en el corazón", ha expresado. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, su coterráneo, ha afirmado que "hace meses que dejó de escribirle". "Entendí que se estaba yendo. Fue una gran amiga. Y una vallisoletana orgullosa de serlo. Cariñosa y siempre cercana. Una de las grandes de nuestra cultura", ha escrito en su cuenta de X.

Valladolid llora su muerte y Madrid le rendirá tributo

Valladolid, consternado por su muerte. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que Velasco consiguió el Premio Castilla y León de las Artes, al tiempo que ha calificado a la artista de "vallisoletana, artista con mayúsculas y por méritos propios, que presumía de su tierra allá por donde fuera".

En la misma línea, el alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, ha lamentado la muerte de la actriz en un mensaje en el que ha detallado que se ha ido la "querida Concha Velasco", una vallisoletana y artista "universal". El Real Valladolid, club de fútbol de la ciudad, también ha lamentado la muerte de la ilustre actriz, que en su día fue madrina del Real Valladolid.

La política madrileña también llora la muerte de la actriz. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han lamentado la pérdida. "Los españoles perdemos una gran actriz, cantante, presentadora... una gran persona muy querida y admirada por todos. Enferma en sus últimos años, siempre mantuvo intacto el genio y el humor", ha publicado Ayuso en sus redes sociales acompañando su mensaje de una foto junto a la actriz.

Por su parte, Martínez-Almeida ha destacado que su muerte deja "los escenarios más vacíos" y ha anunciado, tras enviar sus condolencias a familia y amigos, que la ciudad le "rendirá tributo". "El fallecimiento de Concha Velasco deja los escenarios más vacíos. Madrileña de Valladolid, Medalla de Oro de nuestra ciudad, que nos seguirá emocionando con el legado de su obra", ha publicado el regidor en X.

El Real Madrid se ha unido a las muestras de pesar por el fallecimiento de la actriz, socia del club durante 30 años y que siempre ha mostrado "su orgullo por ser madridista". "El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Concha Velasco, una de las artistas más relevantes de nuestro país y socia del Real Madrid durante 30 años. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos", señaló en un comunicado.