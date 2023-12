La actriz Concha Velasco ha fallecido este sábado a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), según han confirmado sus hijos, Manuel y Paco Martínez. "Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 a las 02:00 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los Santos Sacramentos, a consecuencia de una complicación en su enfermedad", ha explicado la familia en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

La capilla ardiente de la artista se instalará este sábado en el teatro La Latina de Madrid a partir de las 13.30 horas. "No tenemos más que palabras de agradecimiento para el personal del hospital, y el de las residencias Santa Matilde y Orpea Punta Galea que tan bien han cuidado de ella en estos difíciles tiempos. Somos unos afortunados por haber gozado de la mejor madre del mundo y por recibir el cariño de tantos españoles que la quieren y la admiran. Gracias a todos", ha añadido sus hijos, quienes también piden una oración por el descanso eterno del alma de su madre.

"Concha Velasco fue, es y será 'la chica yeyé'". Así de claro lo dejó su compañero de profesión José Sacristán -Pepe para ella- cuando fue a visitarla en la residencia en la que vivía a las afueras de Madrid para felicitarle sus 83 años el pasado mes de noviembre.

La actriz nació en Valladolid en 1939 y con solo 14 años ya estaba subida en las tablas de un escenario. Con 26 años, en 1965, se convertiría para siempre en la gran 'chica yeyè' del cine español, al interpretar esta canción, compuesta por Antonio Guijarro Campoy y Augusto Algueró en la película de la que era protagonista junto con el desaparecido Tony Leblanc, 'Historias de la televisión'. También salían en ella caras tan conocidas de nuestro cine como José Luis López Vázquez, Alfredo landa, Manuel Alexander o Gracita Morales.

Una larga trayectoria en teatro, cine y televisión

Concha Velasco se retiró hace más de un año a los escenarios que habían sido su casa desde los 15 años, cuando solo era una adolescente. Y los echaba mucho de menos. Ahora serán ellos los que añoren su presencia. Mucho más de lo que ya lo estaban haciendo. A los 82 años, se despidió de su carrera actoral, muy a su pesar, con su ultima obra de teatro 'La habitación de María', dirigida por José Carlos Plaza.

Dos años antes, en 2020, también dijo adiós al mítico programa de TVE, 'Cine de Barrio', que llevaba presentando durante casi una década para poder centrarse en su carrera teatral, donde hizo de "monja, de puta y de todo" y por los que recibió cientos de reconocimientos, entre ellos: Premio de Teatro Valle-Inclán, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2009, el Premio de la Academia de Televisión a Toda una Vida 2009, el Premio Nacional de Teatro 2016, el Premio Toda una Vida de la Unión de Actores 2011, el Premio Max de Honor 2019 y el Premio Max en 2020 a Mejor Espectáculo Musical por 'Hello Dolly!'.

"Para mí, el teatro es mi pasión y también el espectador. Subirme al escenario me permite abstenerme de cuánto me rodea y entregarme al personaje que estoy haciendo en ese momento. Estoy muy agradecida al espectador por su cariño. ¡Le debo tanto!", confesó al recibir el último de esos reconocimientos. Pero si había un trabajo que recordaba con especial cariño ese fue el de 'La vida por delante'. Con él, se estrenó en uno de sus escenarios favoritos: en el teatro de La Latina de Madrid, después de que fuera adquirido por el productor Jesús Cimarro, no solo por lo profesional sino también por lo personal.

El cine era otras de sus pasiones, algo que realmente adoraba por encima de todas las cosas: "El cine me gusta más que la vida", dijo la actriz en 2013 cuando recogió el Goya de Honor, galardón que calificó como el más importante de su vida, al mismo tiempo que el público estallaba en cariñosos aplausos dirigidos a una de las más grandes del cine español. Una actriz que ha dejado a la historia del cine éxitos como 'Las Chicas de la Cruz Roja' (1958), 'Los Tramposos' (1959), 'El Día de los Enamorados' (1959), 'La Verbena de la Paloma' (1963), 'Tormento' (1974), 'Pim... Pam... Pum... ¡Fuego!' (1975), 'La Hora Bruja' (1985), 'Más Allá del Jardín' (1996), 'París-Tombuctú' (1999)...

Y también la pudimos ver en la pequeña pantalla como actriz en series como Teresa de Jesús, Las cerezas del cementerio o Herederos en TVE, Motivos personales en Telecinco o Yo, una mujer, Compañeros, Bajo sospecha o Velvet en Antena 3; la más reciente: Las chicas del cable, la primera serie original de Netflix en España, y como presentadora de numerosas galas y programas de televisión. Uno de los más exitosos fue en esta casa, en Atresmedia, con el recordado 'Sorpresa, Sorpresa', en Antena 3, del que fue presentadora durante el año 1999.

Su vida privada

Con respecto a su vida privada, Concha Velasco estuvo con casada con el productor de teatro Paco Marsó del que se separó en 2005, y tiene dos hijos: Paco Marsó (fruto de su matrimonio) y Manuel Velasco, del que nunca ha querido manifestar quién es su padre biológico. Su hijo Manuel ha sido durante estos últimos años el portavoz y encargado de comunicar los últimos comunicados del estados de salud de la artista. La también actriz Manuela Velasco era sobrina de la actriz con la que mantenía una cariñosa relación.

Concha Velasco seguirá bailando allá donde esté, seguro que sobre las tablas de un escenario. Hasta siempre, 'chica yeyé'.