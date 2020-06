Pau Donés, vocalista del exitoso grupo Jarabe de Palo, ha fallecido este martes a los 53 años, a causa del cáncer de colon que le fue diagnosticado en agosto de 2015. Su familia ha sido la encargada de comunicarlo a través de las redes oficiales del grupo musical.

"Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall d'Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d'Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo", ha señalado la familia en una publicación acompañada de una fotografía del cantante. Asimismo, sus allegados han pedido "el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles".

El cantante había estrenado hace tan solo dos semanas una nueva canción con el grupo Jarabe de Palo titulada 'Eso que tú me das', lo que suponía su regreso un año después de anunciar su retirada de los escenarios a causa de la enfermedad que padecía.

"Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido, por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía", rezaba uno de los versos de su nuevo y último tema.

En el videoclip, además de por su banda, estaba acompañado por su hija Sara, que aparece bailando al son de la música. Se trata de una canción que sorprendió a los fans, que no esperaban su reaparición, y que lo vieron visiblemente más delgado.

El artista fue diagnosticado de cácer de colon en 2015 y tras superar la enfermedad, en 2017 comunicó que volvía a tener un tumor en el hígado. Pau Donés siempre se mostro optimista y llegó a asegurar que el cáncer en su vida estaba "siendo como una anécdota más, algo poco importante". Llegó a definirlo como "un catarro mal curado" en comparación con la muerte de su madre en trágicas circunstancias.

De hecho, en una entrevista en laSexta Noche, explicó que le tocaba "los huevos" cuando le decían que era "un guerrero": "Yo lo que he intentado es dismitificar un poco el monstruo, porque tampoco es tan monstruo, es una enfermedad. La peor de mis quimios al lado de la peor de mis resacas, es un constipadito mal curado".

A pesar de ello reconocía que "el cancer es imposible que haga feliz a nadie" porque "es una enfermedad peligrosa" y que "da mucho miedo".

Una carrera de éxitos

Pau Donés es una de las voces más reconocibles de nuestro país. Antes de saltar a la fama con Jarabe de Palo se dedicaba a la publicidad y cantaba en otros grupos como J&Co Band. Precisamente del mundo publicitario nació su éxito y es que su recordado tema 'La Flaca' era la canción central de una marca de tabaco: ese año, en 1997, sonó en toda España.

A partir de ese momento, su fama subió como la espuma y con ella su exitosas canciones que están en la memoria colectiva: uno de los más recordados es su trabajo 'Depende', publicado en 2008, pero también resuenan 'De Vuelta y Vuelta' de 2001 o 'Bonito' de 2003.

Y es que solo hace falta mencionar el título de algunas de sus canciones para que nos venga a la mente ese estribillo pegadizo. "Bonito, todo me parece bonito....", sin duda un lema que el de Huesca siempre llevó como estandarte de vida.