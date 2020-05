"Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido, por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía".

Con estas sinceras frases arranca el nuevo tema con el que ha sorprendido Pau Donés y su banda Jarabe de Palo, 'Eso que tú me das'. Y es que el artista regresa un año después de anunciar su retirada temporal de los escenarios, visiblemente más delgado, a causa del cáncer que padece desde 2015.

Después de años difíciles para el líder del grupo, con esta canción agradece el cariño recibido día a día. "Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Ahora sé que no estoy solo", entona alegre Donés, después de "remontar", como dice la canción.

En el videoclip además de su banda está acompañado por su hija Sara, que aparece bailando al son de la música. En la plataforma de Youtube, donde el grupo ha publicado el nuevo tema, Pau Donés incluye unas líneas a modo de reflexión cargadas de optimismo.

"Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que a dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi", añade en la nota.