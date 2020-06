Pau Donés ha fallecido a los 53 años. Así lo ha comunicado la familia del vocalista del exitoso grupo Jarabe de Palo a través de las redes oficiales del grupo musical.

El cantante se había convertido en una cara visible de los enfermos de cáncer tras haber sido diagnosticado con cáncer de colon en 2015. Así lo afirmaba en una entrevista con Jesús Cintora en laSexta Noche, en donde hablaba sin tapujos de la enfermedad que sufría.

"Es imposible que el cáncer haga feliz a nadie, ni al que lo tiene, ni a la gente de su alrededor", afirmaba el cantante, que destacaba que "es una enfermedad peligrosa y grave que da mucho miedo": "Es la gran desconocida porque nadie quiere saber sobre ella".

"He intentado desmitificar el monstruo, porque no es tan monstruo, es una enfermedad", explicaba Pau, que, en esos momentos, se encontraba de gira. "Hay mucha gente con enfermedades serias y crónicas", recordaba el cantante de Jarabe de Palo, que confesaba que "la peor" de sus quimios "al lado de la peor de las resacas era un constipado mal curado".

Desde que fue diagnosticado con la enfermedad en julio de 2015, el cantante no paró de componer. Una de sus canciones más especiales es 'Humo', "una canción de amor a la vida", como explicaba a Jesús Cintora.

"El cáncer provoca un rechazo en la gente que lo tiene, que prefiere no decir nada", reflexionaba Pau, que afirmaba que "hay que convivir con la enfermedad". Por eso, el cantante de Jarabe de Palo destacaba que no le gustaba el término de "luchar contra la enfermedad". "Cuando me dicen que soy un guerrero me toca los huevos", confesaba Pau, que afirmaba que en el tema del cáncer no lo es.