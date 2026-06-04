¿Puede alguien morir de tristeza? Qué se sabe de la muerte de Marjane Satrapi

Satrapi llevó su propia historia durante la revolución islámica en Irán al cómic en una obra que ha servido a muchos para entender lo que pasó en un país ahora (otra vez) en guerra.

A los 56 años, Marjane Satrapi dijo adiós. En su inmenso legado cultural quedará para siempre 'Persépolis', una obra gráfica en la que relata su infancia y adolescencia en el Irán de la revolución islámica. Y una gran y férrea crítica al régimen iraní. "Murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida": con estas palabras, la familia enviaba un comunicado para anunciar su fallecimiento.

Según ha relatado a France Info su amiga Azadeh Kian, profesora de sociología en la Université de Paris-Cité, últimamente hablaban mucho "a pesar de su delicado estado de salud". Hablaban de lo que ocurre en Irán, donde se libra una guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero: "Estaba muy preocupada por la situación iraní, que seguía en la distancia", porque desde el exilio, Satrapi amaba su país, aunque fuera "crítica con el régimen iraní".

Precisamente por el amor a su país decidió, en 2015, rechazar la Legión de Honor, una de las más conocidas condecoraciones de Francia y de las más prestigiosas del mundo y lo hizo para denunciar la actitud "hipócrita" de París hacia Irán. "Me dijo: 'Si acepto ese premio significa que tengo que callarme. Pero no quiero hacerlo, quiero seguir expresando mi opinión". Por aquel entonces, Satrapi atravesaba una profunda depresión.

El marido de Satrapi, Ripa, falleció en abril de 2025. Ripa era, como ella misma expresó en su esquela, el amor de su vida, con quien compartió "31 años de una maravillosa vida juntos". Ripa, productor y actor, tenía 53 años. "Te echo de menos cada minuto de cada día. La vida sin ti no es vida", aseguraba Satrapi tiempo después. "Crecieron juntos, y desde su muerte Satrapi no era la misma", explica Kian, quien confesó que le había dicho que iba a "dejar de luchar", porque quería "irse".

¿Es posible morir de tristeza?

Lo cierto es que aunque pueda tener un significado más metafórico, sí existe la posibilidad de morir de tristeza: la causa, el 'síndrome del corazón roto', también conocido desde el punto de vista médico como abombamiento apical, miocardiopatía de estrés o síndrome de Tako-tsubo. Descrito por primera vez en los años noventa en Japón, se trata de un síndrome que tiene síntomas similares a los del infarto de miocardio. Según explican desde la Fundación del Corazón, el 85% de los casos de personas con 'síndrome del corazón roto' son mujeres, postmenopáusicas, con estrés emocional o físico repentino e inesperado.

En estos casos, puede provocarse una "liberación excesiva de adrenalina" que puede dañar temporalmente el corazón de algunas personas. Según explica la propia fundación, los desencadenantes de este síndrome suelen ser diagnósticos médicos aterradores, ganancias o pérdidas muy bruscas de dinero, divorcios, desastres naturales... o recibir la noticia sobre la muerte inesperada de un ser querido.

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