Muere el guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, a los 64 años

Los detalles Ha sido la propia banda la encargada de comunicar la noticia en redes sociales: "No podemos creer que estemos diciendo esto. Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que Philip Anthony Campbell ha fallecido".

Phil Campbell, guitarrista británico de Motörhead durante 31 años, ha fallecido a los 64 años, según ha confirmado la banda en redes sociales. Campbell se unió a Motörhead en 1984 y fue uno de los miembros más longevos junto a Lemmy Kilmister. Tras la muerte de Lemmy en 2015 y la disolución del grupo, formó Phil Campbell and the Bastard Sons con sus hijos, grabando varios discos y realizando giras. Nacido en Gales en 1961, Campbell comenzó su carrera en bandas locales antes de unirse a Motörhead, donde se convirtió en una pieza clave del sonido de la banda.

El guitarrista británico Phil Campbell, integrante de la banda Motörhead durante 31 años, ha fallecido este viernes a los 64 años, tal como ha confirmado Motörhead en un comunicado difundido en redes sociales. Campbell se unió a la mítica banda en 1984 y fue su miembro más longevo junto al vocalista y bajista Lemmy Kilmister.

"No podemos creer que estemos diciendo esto. Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que Philip Anthony Campbell ha fallecido. Descansa en paz, Phil. El mundo acaba de perder un inmenso rayo de luz, y estamos desolados", escribe la banda.

En el comunicado, se recuerda que, tras la muerte de Lemmy en 2015 y la disolución del grupo, Campbell formó el grupo Phil Campbell and the Bastard Sons junto a sus hijos Todd, Dane y Tyla, con el que grabó varios discos y realizó giras internacionales.

"Phil era un maravilloso guitarrista, escritor, intérprete y músico que tenía a Motörhead en las venas. Siempre llevaba con su don de la guitarra, y llevaba un gran sentido del humor, pero sobre todo, Phil lo llevaba con el corazón. No podías estar cerca de él sin una risa o veinte, porque simplemente, Phil amaba la vida y la vivió con gran alegría", recuerda la banda en esta publicación.

En Motörhead, desde 1984 hasta su disolución (2015)

Phil Campbell, cuyo nombre completo era Philip Anthony Campbell, nació el 7 de mayo de 1961 en Pontypridd (Gales) y se convirtió en uno de los guitarristas más reconocibles del heavy metal británico. Empezó a tocar la guitarra siendo niño y muy pronto se volcó en el rock clásico y el hard rock de los años setenta, lo que le llevó a integrarse en distintas bandas de la escena local antes de dar el salto profesional.

En la segunda mitad de los setenta y primeros ochenta formó parte de grupos como Persian Risk, vinculados a la New Wave of British Heavy Metal, con los que empezó a girar y a ganar nombre en el circuito británico.

Su gran punto de inflexión llegó en 1984, cuando se incorporó a Motörhead tras la marcha del guitarrista Brian Robertson. A partir de entonces, Campbell se convirtió en pieza clave del sonido de Motörhead, participando en álbumes como 'Orgasmatron', '1916', 'Bastards' o 'Bad Magic'. Campbell estuvo en la banda desde 1984 hasta su disolución en 2015, tras la muerte de Lemmy, lo que le convirtió en el miembro más longevo después del propio líder.

Con esta banda grabó discos como 'The Age of Absurdity' (2018) y 'We're the Bastards' (2020) y mantuvo vivo el espíritu de Motörhead en directo, alternando material propio con clásicos del repertorio de la banda de Lemmy.

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