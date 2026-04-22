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Lorca por Poveda

En busca de "justicia poética" para Lorca: Miguel Poveda viaja de Nueva York a Granada con su nuevo documental 'Enlorquecido'

¿Por qué es importante? No obstante, la producción ha resultado ser también un viaje a sí mismo, puesto que el granadino "era un hombre que tenía mucho amor por el desfavorecido". Cualidad que, en palabras de Poveda, le lleva a unirse a él "y querer ser como él en ese sentido".

En busca de "justicia poética" para Lorca: Miguel Poveda viaja de Nueva York a Granada con su nuevo documental 'Enlorquecido'
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Que Miguel Poveda estaba obsesionado con Federico García Lorca era algo de lo que sospechar, después de saberse que ha llegado incluso a comprar un manuscrito del poeta en el que ha descubierto unos versos inéditos. Ahora, además, se ha embarcado en un viaje por todo el planeta siguiendo los pasos del poeta andaluz en forma de documental. De Nueva York a Granada, completamente 'Enlorquecido'.

Sobre estas líneas, Miguel Poveda le llora al padre de Federico García Lorca enterrado en Nueva York, donde se exilió tras ser asesinado el poeta: "Porque él dijo 'nunca más volveré a ese jodido país' por lo que le habían arrebatado", recuerda Poveda ante las cámaras de laSexta.

La de la gran manzana es solo una de las paradas de este viaje por la vida de Lorca que va desde Granada, a Buenos Aires, Cuba o Badalona, ciudad natal de Poveda. Por eso, explica que el granadino la visitó, así como que "durmió varias noches en casa de Margarita Xirgu".

Algo que ha resultado ser un viaje a sí mismo, puesto que Lorca "era un hombre que tenía mucho amor por el desfavorecido". Cualidad que, en palabras de Poveda, le lleva a unirse a él "y querer ser como él en ese sentido".

Y es que 'Enlorquecido', que así se llama el documental, nace de una obsesión que comenzó leyendo los 'Sonetos del Amor Oscuro'. Fue entonces cuando, tal y como explica, se "da cuenta de a quién lo escribe, y por qué lo escribe". Pero, allá donde ha ido también ha descubierto el profundo amor que se le tiene a Lorca: "Hay otros autores a los que se les admira, se les estudia, pero a Federico se le quiere de una forma especial".

Eso sí, Poveda también se encuentra a la hora de recordarlo en las calles que habitó el despiste de algunas administraciones tras haber "vivido más de 40 años de dictadura". Por eso, el director de 'Enlorquecido' clama porque "es hora de quitar los escombros y darle justicia poética al autor". Algo que los 'lorquianos' del mundo, que somos legión, lo agradeceremos.

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