Muere a los 76 años el actor George Wendt, famoso por su papel de Norm en 'Cheers'

El actor estadounidense George Wendt, conocido por su papel de Norm Peterson en la serie 'Cheers', falleció a los 76 años, según informó su representante. Descrito como un hombre de familia y un amigo querido, Wendt murió pacíficamente en su casa. Nacido en Chicago en 1948, comenzó su carrera como humorista en The Second City antes de alcanzar la fama en 'Cheers', donde recibió seis nominaciones al Emmy. Tras la serie, participó en 'Saturday Night Live', tuvo un show propio y actuó en series como 'Seinfeld' y 'The Simpsons'. En lo personal, estaba casado con Bernadette Birkett y tenía tres hijos.