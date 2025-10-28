Muere a los 55 años Esther Uria ('Doctor Mateo'), la actriz que llevó el teatro a la educación

Las causas de su muerte no han trascendido, más allá de una información que sostiene que tuvo una "rápida enfermedad" a la que no sobrevivió. Uria dejó la interpretación para dedicarse a la enseñanza, aunque mezclaba ambos conceptos.

La actriz vasca Esther Uria, conocida por sus papeles en series como 'Doctor Mateo' (Antena 3) u 'Hospital Central' (Telecinco) y en obras de teatro como 'Como agua para chocolate' o 'La cacatúa verde', de Mario Gas, ha fallecido a los 55 años, según adelantó el pasado viernes 'El Diario Vasco' y ha confirmado la Unión de Actores y Actrices. La actriz ha muerto en el hospital Donostia, tras una "rápida enfermedad", aunque no ha trascendido más información sobre la causa de su muerte.

Uria, nacida en Errenteria, se licenció en Arte Dramático pero en 2008 dejó el séptimo arte para retomar sus estudios de Educación: se licenció en Educación Especial y Psicopedagogía y su máster de profesorado se centró en el teatro como arte pedagógica en las aulas. Según el citado diario, obtuvo una beca en 2014 para desarrollar su tesis, que realizó, en parte, en la Universidad Victoria de Canadá.

Cuatro años después, todavía fuera de los escenarios, explicó en una entrevista cómo el teatro le había permitido "poner en escena las diferentes voces protagonistas de la investigación", y mezclarlo con la enseñanza le había aportado "la riqueza de mirar la realidad de otra manera". "Los profesores tienen mucho de actores: han de saber hablar, dirigirse a un público y que los entiendan", aseguraba.