Estopa vuelve al origen con 'Bicho raro', la canción que dio vida a dos de sus clásicos y que renace como adelanto de 'La Maketa'

Los detalles Este es uno de los temas más reconocibles de la maqueta de 1997 y, en cierto modo, una canción madre, ya que algunas de sus frases emblemáticas acabaron después en 'Tragicomedia' y 'Vino tinto'.

Estopa regresa a sus raíces con su nuevo disco 'La Maketa', que se lanzará el 20 de noviembre, recuperando canciones inéditas de sus inicios junto a nuevos temas. Los hermanos Muñoz han anunciado una gira por España en junio y julio de 2027, con conciertos en Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid. El álbum incluye un doble disco: el primer CD contiene siete temas inéditos y tres canciones nuevas, mientras que el segundo presenta todas las maquetas originales. La preventa comienza el 18 de octubre, y quienes reserven el disco recibirán un código para adquirir entradas anticipadas.

Estopa vuelve a sus orígenes con su nuevo disco llamado 'La Maketa', que saldrá el 20 de noviembre y en el que recuperan canciones inéditas de sus inicios junto a nuevos temas, así como una gira de cuatro conciertos por España en junio y julio de 2027.

Los fans de David y José Muñoz ya pueden escuchar una de las canciones que compone este discto, 'Bicho raro'. Este es uno de los temas más reconocibles de la maqueta de 1997 y, en cierto modo, una canción madre, ya que algunas de sus frases emblemáticas acabaron después en 'Tragicomedia' y 'Vino tinto', dos de los temas clásicos de Estopa.

Durante casi tres décadas solo se ha podido escuchar en las copias de aquella cinta que corrían de mano en mano. Ahora, se publica por fin en versión oficial, vestida y producida por los propios David y José Muñoz.

La preventa de su nuevo álbum será el 18 de octubre, conocido como el 'Día de la Estopidad' por sus fans, ya que fue cuando salió su primer disco, en 1999.

Para celebrar este lanzamiento, los hermanos Muñoz preparan una gira por estadios. En concreto, serán en Valencia (Estadio Ciutat de Valencia el 12 de junio), Barcelona (Estadi Olímpic Lluís Companys el 18 de junio), Sevilla (Estadio La Cartuja el 26 de junio) y Madrid (Ryadh Air Metropolitano el 9 de julio).

En una rueda de prensa en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (UB), David explicó que 'La Maketa' son las canciones que fueron grabando en sus inicios, desde 1996, 1997 y 1998. El año que viene esta maqueta (como ellos le llaman) cumplirá 30 años y lo quieren celebrar con la gira. "Es una cápsula del tiempo que hemos desenterrado", señaló.

Por su parte, José señaló que en su primer disco les "eligieron las canciones" y que con los años muchas de las que habían escrito en esa maqueta se quedaron sin editar, ya que iban componiendo otras nuevas.

Comentó, entre risas, que un día la madre de ambos, haciendo limpieza, encontró la "maqueta madre" y que, tras ello, han querido publicar las canciones. En total, hay siete canciones que pertenecen a esa época, que llegaron a producirlas, así como tres canciones de esa época "pero que no pertenecen a esa grabación inicial".

Doble disco

Por parte de Sony, Berta Alegre explicó en la presentación que se trata de un doble disco. El primer CD cuenta con los siete temas inéditos y tres canciones que no se habían grabado. En el segundo CD estarán todas las maquetas, tanto las producidas en estudio como las grabadas en su casa.

Además, informa que el disco estará disponible en CD doble, también en formato vinilo y en una caja 'deluxe' (que contendrá el CD doble, el vinilo, el formato 'cassette' y un librito).

El 18 de octubre se abre la preventa del disco y José ha explicado que quien precompre 'La Maketa' recibirá un código único e intransferible para comprar las entradas de los conciertos 24 horas antes de la venta general, que será el 17 de noviembre obre las 22:22 horas.

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