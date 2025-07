Camps desafía a Mazón y anuncia que optará a presidir el PP valenciano

El expresident de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana Francisco Camps ha anunciado este miércoles su intención de optar a presidir de nuevo el PPCV cuando se convoque el congreso regional del partido y que será leal a Alberto Núñez Feijóo para ayudarle a llegar a la Moncloa. Camps ha presentado esta tarde su proyecto político ante varios centenares de militantes y simpatizantes del PP, en un acto seguido de una cena celebrado en el Palau Alameda de València, donde ha defendido su "derecho legítimo" a postularse dentro del partido para "volver a ganar por mayoría".

Jaleado por gritos de "presidente" por los asistentes, Camps ha dicho que quiere volver a liderar un partido en el que estaban "todos unidos" cuando él era su máximo dirigente, y que quiere contar con "todos" los que tienen actualmente alguna responsabilidad política en la Comunitat Valenciana, "desde el presidente de la Generalitat (Carlos Mazón) hasta el último concejal", pues tendrán todo su "apoyo, respeto y lealtad".

Así lo ha manifestado durante un acto en el que ha estado respaldado por militantes y simpatizantes del PP en el que ha asegurado el proyecto que impulsa "no se trata de unos y de otros". "Quiero que me entiendan bien los que hoy no están aquí, que sepan que ellos forman parte también de mi proyecto político, porque el PP es el partido de todos nosotros", ha añadido Camps.

De igual modo, ha prometido "absoluta lealtad" a Alberto Núñez Feijóo. "Lo que pretendemos hoy aquí es justo lo que siempre hemos hecho: hacer fuerte al PPCV para hacer fuerte al PP de España (...), tenemos esa convicción y queremos conseguirlo", ha insistido el aspirante a liderar a los 'populares' valencianos.